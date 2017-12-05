Почти Европа. Как выглядят и сколько стоят квартиры, которые минчане сдают в аренду на Новой год

Время перед Новым годом и после Рождества эксперты рынка краткосрочной аренды называют «ямой». В этот промежуток времени цены на аренду жилья достигают дна. «И только в новогодние праздники наступает тот период, когда квартиры на сутки пользуются наибольшей популярностью. А цены заметно отличаются от «будничных», — рассказал Сергей Ивашкевич, председатель правления ассоциации «Гостеприимство» при OO «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».

REALTY.TUT.BY посмотрел, какие квартиры сдают на новогодние праздники, и проследил за красивой траекторией полета цен вверх.



Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

«Те годы, когда бабушка могла стать на вокзале и сдать свою квартиру в центре задорого, прошли»

По словам Сергея Ивашкевича, встречать Новый год в Беларуси по-прежнему любят жители России (около 85%) и постсоветского пространства.

— В последнее время наблюдаем: если раньше гости приезжали и снимали квартиру подороже и комфортнее, то сейчас ориентируются на цену и зачастую долго торгуются. При этом клиентам важно соотношение цена-качество.

Сергей Ивашкевич отметил, что из года в год на рынке краткосрочной аренды увеличивается количество предложений арендного жилья, увеличилось и количество гостиниц, а вот поток туристов растет очень медленно. Так что конкуренция становится жестче.





— Из-занее многие участники рынка ощущают колоссальную нехватку гостей. На сегодняшний момент некоторые из них вынуждены уходить с рынка, поработав лишь некоторое время. Те годы, когда бабушка стоя на вокзале с табличкой и могла сдать бюджетную квартиру в центре задорого, прошли.

В росте конкуренции есть и положительный момент: арендодатели улучшают качество услуг, вкладывается в стильные ремонты. Многие иностранные гости отмечают, что в последние годы уровень белорусского сервиса значительно возрос.

Цены умножаем на 5

Посмотреть, какие квартиры и почем сейчас предлагают минчане гостям столицы на Новый год, мы решили на международном сервисе Аirbnb. И обнаружили, что многое из предложенного с 30 декабря по 6 января уже забронировано. Но выбор еще есть.

Самое большое количество предложений — в центре Минска. Так, на улице Карла Маркса предлагают в аренду однокомнатную квартиру в сталинке. «Продумано все до мелочей: удобная широкая кровать с ортопедическим матрасом, кухня с бытовой техникой, большая ванная комната», — говорится в объявлении. Цена за новогоднюю ночь — 70 долларов в эквиваленте (в будний день, для сравнения, 40 долларов).



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru

На улице Богдановича предлагают апартаменты по цене 205 долларов в эквиваленте (в будний день — 40 долларов).



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru





В районе вокзала сдается квартира-студия, в которой есть ограничения по курению, питомцам и вечеринкам — все запрещено. Цена за новогоднюю ночь тут — 90 долларов в эквиваленте (в будний — 35 долларов).



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru

В районе площади Победы есть вариант квартиры в сталинке над рестораном «Скиф». Гостям тут предлагают полный сервис: «полотенца, фен, утюг, шампуни, гель-душ, кремы, чай, кофе и прочие мелочи». Правда, здесь тоже есть ограничения по курению, домашним питомцам и вечеринкам. Ставка аренды в новогоднюю ночь: 130 долларов в эквиваленте (и 50 долларов в будни).



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru

Еще один вариант возле площади Победы — квартира в сталинке. Из окон открывается вид на площадь Победы. Правила те же: запрещено курение, питомцы, гулянки. Ставка аренды в новогоднюю ночь — 240 долларов в эквиваленте (и 75 долларов в будни).



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru

Можно встретить Новый год рядом с Октябрьской площадью, где установлена главная елка страны. В сталинке на улице Ленина еще свободна квартира, которая «идеальна для одного гостя или пары». В объявлении есть несколько требований: «Необходимым условием заселения является наличие у гостя документа, подтверждающего личность (паспорт). В квартире допускается проживание только заявленных гостей! Курение в апартаментах строго запрещено!». Цена аренды в новогоднюю ночь — 100 долларов в эквиваленте (и в будни — 50).



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru

Есть вариант в районе улицы Захарова. «Квартира находится на последнем этаже одного из самых старых многоквартирных домов Минска с деревянными перекрытиями. Слышимость в таких домах очень хорошая. Исторически и до сих пор в этой части города проживает потомственная интеллигенция, которая очень чувствительна к соблюдению правил сожительства и проявлению взаимоуважения друг к другу. Важно исключить шумные застолья в квартире после 23.00 часов и внимательно относиться к праву соседей на чистоту, тишину и покой», — говорится в объявлении.



Фото: airbnb.ru



Фото: airbnb.ru

Кроме стандартных требований «не курить и без вечеринок», есть личное: «дамам просьба не ходить в обуви на высоких каблуках по деревянному полу». Цена за новогоднюю ночь — 150 долларов в эквиваленте (в будни — 40 долларов).



Фото: airbnb.ru

На сайте есть квартиры и без запретов. Так, на улице Городской Вал еще свободны для встречи Нового года апартаменты с гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Цена на новогоднюю ночь — 190 долларов в эквиваленте (в будни — 85 долларов).



Фото: airbnb.ru









