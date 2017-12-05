На работе большиснтво людей проводит минимум 9 часов в день. Мы вместе с «Беллакт» решили подумать не о бизнесе и деньгах, а о том, что нам нужно полезно и вкусно питаться все это время. Энергия нужна для свершения дел, а аппетитная еда повышает настроение. Конечно, важной составляющей приема пищи является место, где это происходит. Как выглядят кухни известных минских компаний? В первом выпуске узнаем, что происходит на кухне популярного в Беларуси портала, какие столики здесь в почете и где на TUT.BY кофе вкуснее.

Утро. 9:00 — 12:00

Кухня на 9 этаже бизнес-центра Omega Tower оживает примерно с 9 утра. В это время первые сотрудники приходят на работу. На протяжении следующих минут 40 здесь будет очень многолюдно. В центре внимания — кофемашины, ведь встать с кровати — дело одно, а вот проснуться — уже совсем другое. Всего в компании больше 200 человек. За первый час рабочего дня на кухню приходит около четверти из них. Навскидку.

В этот раз подтянулись даже те, для кого утренний поход на кухню нетипичен. К завтраку «тутбаевцам» привезли разноцветные баночки с кашей «Беллакт» — гречневую, пшенную, овсяную, рисовую и манную. Последняя ассоциаций с детским садом не вызывает — в ней есть сладкий клубничный наполнитель, о чем мы на завтраке в яслях могли только мечтать.



Каша, как и "обычная", сваренная самостоятельно, содержит нужные для организма микроэлементы

Максим Гайко, редактор раздела «Спорт»:





— Было прикольно в старом офисе, когда кухня была совмещена с холлом и там стояла барная стойка. Когда задерживался на работе, приходил за кофе — и слышал параллельно играющих музыкантов или выступающих поэтов. Уже вечер, свет отключен, в коридоре лампочки, а холл освещается загадочно — это воспоминание отложилось… Сейчас я уже живу за городом, поэтому мой график изменился, и по вечерам уже не остаюсь. А еще однажды для съемок передачи «Баяны недели» мы разбирали эту самую барную стойку и таскали ее из кухни к бухгалтерам, чтобы там расставить все для декораций. Из-за этого она разломалась и ее пришлось ремонтировать.

В день «наблюдений» утренняя суматоха еще более оживленная. Всем интересно не только выпить кофе, но и попробовать кашу.





На фоне обсуждений, нужно ее греть в микроволновке или «и так сойдет», туда-сюда открывается дверь холодильника. Это «тутбаевцы» приносят свои ссобойки.

Где-то с 10 до 12 на кухне практически никого. «Опоздавшие» за утренним кофе разве что. Поток забавно распределяется: то совсем пусто, то приходят по одному или сразу несколькими группами по 2−3 человека.





Владислав Ковалевский, журналист раздела «Финансы»:





— Эта кухня хороша тем, что она позволяет пригласить героя и брать интервью в офисе, а не ехать в кафе, где будет шумно и многолюдно. Здесь и посидеть можно, и кофе с печеньем выпить, и фотографа позвать из редакции, который сразу же человека снимет. Так что место очень удобное.

Кофе я всегда пью только из одной кофеварки. Когда ее чистят или заправляют новыми зернами, я ни за что не пойду пользоваться другой — жду, когда можно будет сделать кофе в «моей».





День. 12:00 — 16:00

С полудня кухня переживает «второе рождение». Ссобойки достаются из холодильника.





Светлана Андросова и Лилия Венцко, специалисты по работе с клиентами KUPI.TUT.BY:



Светлана — справа, Лилия — слева

Светлана: — Нашу кухню люблю за то, что здесь замечательный вид из окна, особенно если хорошая погода. Созерцание такой красоты успокаивает. А когда туман, представляю себя на космическом корабле.

Лилия: — Как и многие здесь, я тоже согласна с тем, что вид — большое преимущество. Когда работаешь с людьми, важно выкроить время, чтобы прийти и успокоиться. Плюс это еще очень хорошая зарядка для глаз — то вдаль посмотришь, то в сторону.

Светлана: — А когда приходят клиенты, например, документы забрать, мы часто показываем, как работает наш TUT.BY, в том числе и кухня. Это отличное место, чтобы посидеть, поговорить и узнать, как дела у наших клиентов, наладить приятельские отношения.

Бывает, что в обеденное время свободного столика нет — приходится к кому-то подсаживаться. Или ждать своей очереди, найдя собеседника по душе из тех, кто тоже ждет.





Сергей Сердюков, инженер-программист:





— На кухне в основном обедаем. Наш отдел — на 8 этаже, и у нас стоит своя кофемашина, поэтому перекусываем обычно там. Сюда забегаю за сушками и чтобы налить себе сгущенки в стаканчик. Для того, чтобы найти компанию на обед, у нас есть специальный чатик. Если не было времени сделать ссобойку, идем в магазин — и обедаем на нашей кухне.

Впрочем, всегда остаются и те, кто предпочитает обедать прямо на рабочем месте. Говорят, времени нет.

Снежана Инанец, журналист раздела «Общество»:





— Чаще всего здесь удается только выпить кофе. Обычно перекусываю прямо за компьютером. Я люблю пить молоко с пряником или печеньем. Мы с коллегами даже пытались устанавливать какие-то традиции вроде совместных обедов, но из-за специфики журналистской жизни каждый раз все срывалось. Бывает, что намечаем конкретное время, а потом кто-то убегает на репортаж — и все… На этаже было классно, когда мы только-только переехали в этот офис: нигде не было перегородок — и редакция с кухней считалась одним помещением. Тогда был еще лучше вид из окна! Вся улица была как на ладони и сливалась в одну большую взлетную полосу.

Ольга Портенко, офис-менеджер:





— Я люблю есть стоя, и меня все спрашивают, хватило ли мне места. Но я просто много сижу — и пользуюсь такой возможностью размяться. Стараюсь есть быстро — перекусила и все. Чаще захожу, когда делаю гостям кофе. Сама я, кстати, не большой фанат кофемашин, больше люблю заваривать в кружке.

«Если в компании работают профессионалы, которые решают задачи, зачем контролировать их время?»

Почему то, что сотрудники отлучаются за кофе чаще, чем хотелось бы начальникам, может быть позитивным моментом? Объяснить согласилась HR-директор TUT.BY Наталья Искорцева.





— Насколько велико влияние на бизнес-процессы формальной и неформальной корпоративной культуры?

— В отношении корпоративной культуры у меня есть несколько базовых убеждений. Во-первых, ее не может не быть. Даже если она не формируется первыми лицами, она все равно формируется — только тогда встает вопрос, кем и чему при этом способствует. Второе убеждение — корпоративная культура может влиять на эффективность бизнеса. И сильно влиять. И часто, когда нужно повысить бизнес-результаты, или ввести новое направление, или «развернуть» бизнес в другую сторону, успех или провал может зависеть именно от того, была ли принята в учет корпоративная культура.

Конечно, эффективность команды — это не результат внутренних «порядков», играют роль еще и компетенции, и правильно поставленные бизнес-цели, и бизнес-процессы… В общем, микс. Но вот то, что культура — незаменимый ингредиент в этом рецепте — это факт.

Есть западные исследования, которые показывают, что сотрудники, которые увольняются в первый год работы, принимают решение об этом в течение своей первой недели на работе. Поэтому те все формальные и неформальные мелочи, которые «живут» в коллективе, могут напрямую сказаться на эффективности и длительности работы человека, а также на том, будет он просто специалистом, или войдет в команду, добавив ей синергии. Специально организованные семинары и тренинги — это, конечно, хорошо. Но эффективность у них порой не очень высокая. Чаще всего реальное развитие в среде взрослых происходит на рабочих задачах и на коммуникации между собой.

— В чем тогда значение именно неформальных взаимоотношений в коллективе?

— Давайте разбираться на моем примере. Когда 2,5 года назад я пришла в компанию, Юрий Анатольевич (Зиссер — прим. TUT.BY) как раз работал над формализацией ценностей портала. Так у меня оказался документ с тремя понятиями и их описаниями. А из отдела маркетинга мне передали файл с их видением корпоративных ценностей. И, конечно, я спросила у ключевых сотрудников, что они могут назвать нашими ценностями. Не сложно догадаться, что слова были разные. Погрузившись чуть глубже и разобравшись в смыслах этих слов, я обнаружила, что люди говорят примерно об одном и том же, только чуть с разных сторон. Вот как тут разделить формальную и неформальную культуру?





Зато даже в рамках одной компании, если она достаточно большая, есть так называемые субкультуры — это особые традиции и правила поведения в отделах. И это, конечно, тоже выносить за скобки нельзя. Нужно просто понимать и признавать. И смотреть, чтобы субкультура не противоречила общей — тогда она дает какое-то ощущение семейности, принадлежности к чему-то понятному, чувство защищенности что ли.

— Как, на ваш взгляд, свободная атмосфера влияет на работу сотрудников? На TUT.BY в этом плане все очень либерально: никто не регулирует по факту, сколько точно времени человек обедал, сколько раз он ходит «попить чай» и так далее…

— Кроме самого факта свободной атмосферы, важно осознавать, как в принципе свобода воспринимается в компании. И как она связана с ответственностью. Есть компании, которые выстраивают контроль на уровне времени, а есть другие — на уровне задач. Если в компании работают профессионалы, которые знают, как решать рабочие задачи и — важно — которым компания доверяет; если задачи понятны, и есть связь результат-вознаграждение, то зачем контролировать время? Вот и место той самой свободной атмосфере — в которой возможны творчество, инновации, лояльность, ответственность за результат. Мы, конечно, относимся именно к таким компаниям. Доверие — в основе отношений.

— Кухня дома — своеобразная точка притяжения семьи и гостей. На TUT.BY, кажется, так же. Хорошо это или не очень?

— Это ведь относится к базовым потребностям! Нас только в минском офисе две сотни человек, и мы работаем на 2,5 этажах. Если бы не уютная кухня, куда с разных этажей приходят утром за чашечкой кофе, днем пообедать, а к вечеру за подзарядкой в виде какао с печенюшкой, то многие бы не видели и не знали друг друга хотя бы в лицо.





Вечер. 16:00 — и до утра

После 16:00 кухня пустеет. Есть любители пообедать позже всех. Или поработать.





Вадим Замировский, фотограф:





— Для меня это, в первую очередь, не кухня, а ивент-пространство. Я сам часто здесь что-то слушаю на мероприятиях, а с фоторедакцией мы делаем раз в год выставку наших снимков. Скоро, кстати, будет очередная. И Belarus Press Photo тоже здесь была. Конечно, именно кухонная часть 9-го этажа — не лучшее выставочное пространство, ведь здесь не любые снимки можно повесить. Люди же едят! Мы стараемся подбирать фото так, чтобы была красота.

После 18:00 в галерее, которая находится совсем рядом с кухней, проходят различные мероприятия: лекции, встречи, семинары. На них можно не только провести время с пользой, но и насладиться видом ночного города.





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