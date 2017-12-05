Спасись и сохранись: в Польше построили дом, который за три секунды становится бункером

Польские и мировые СМИ назвали это похожее на бункер здание «самым безопасным домом в мире». Оно принадлежит частному лицу, находится недалеко от Варшавы. Очевидно, что его владелец буквально понимает пословицу «мой дом — моя крепость», иначе зачем было строить здание, которое за несколько минут способно превратиться в неприступный бункер?

Safe House («Безопасный дом») был спроектирован Робертом Конецким и студией KWK Promes . Авторы проекта подчеркивают, что приоритетом для заказчика было максимальное чувство безопасности в доме, и именно это и определило внешний вид здания.



Фото: KWK Promes

Владелец участка под Варшавой изначально хотел построить вполне обыкновенный дом. За безопасность должны были отвечать камеры наблюдения, сигнализация и высокий забор.



Фото: KWK Promes

Однако архитектор Роберт Конецкий предложил заказчику свое видение концепции безопасного дома. Он убедил его, что можно построить такое жилище, которое будет создавать ощущение безопасности своими стенами, структурой, архитектурой. А все эти камеры и датчики будут лишь приложением.



Фото: KWK Promes



Фото: KWK Promes

Уникальность проекта прежде всего в том, в случае опасности в течении нескольких секунд открытая стеклянная вилла трансформируется в серый, неприступный бункер-куб.



Фото: KWK Promes

Такие метаморфозы возможны благодаря специальным раздвижным стенам и ставням, толщина которых равна толщине наружных стен. Впечатление, что это — дом-крепость усиливает и скрытый в стене подъемный мост, ведущий к крытому бассейну.



Фото: KWK Promes

Авторитетный польский журнал «Муратор» сравнил Safe House с черепахой: «это самый безопасный дом в мире, потому что он как черепаха может спрятаться в своей оболочке».



Фото: KWK Promes

Здание было изготовлено из железобетона, подвижные элементы фасада — легкие стальные решетки, заполненные минеральной ватой в обшивке. Открываются и закрываются защитные ставни с помощью электродвигатей.



Фото: KWK Promes

Когда дом полностью закрыт, его стены почти гладкие с трех сторон. Со стороны сада стеклянная стена закрывается огромным (14×16м) металлическим затвором. Попасть внутрь практически невозможно.



Фото: KWK Promes

Гости, въезжающие через ворота перед входом в дом, сначала попадают в огороженный внутренний двор или «буферную зону». Роль стен двора перед входом выполняют две боковые стены дома, длиной 22 метра. При необходимости они отъезжают, чтобы открыть окна первого этажа, и создать закрытый двор перед домом. Если посетитель не опасен — его пропускают внутрь дома через единственную дверь в глухой стене или сразу на участок.



Фото: KWK Promes



Фото: KWK Promes

В принципе, Safe House — обычная коробка, но вся ее тайна лежит в движущихся стенах и мега-ставнях. Тревога — и все здание закрывается в собственной оболочке. Однако, когда в защите нет необходимости — дом открывается и перед нами уже не бункер, а красивая вилла с большой площадью остекления.



Фото: KWK Promes



Фото: KWK Promes



Фото: KWK Promes



Фото: KWK Promes