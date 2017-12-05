Глава НОК Беларуси об отстранении России от Олимпиады: Это шок, эмоции переполняют…

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Решение МОК в отношении Олимпийского комитета России и об условиях участия российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх "беспрецедентно суровое", полагают в Беларуси.

Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин.

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, прошло в Лозанне (Швейцария). МОК сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены "чистые" российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом. Исполком МОК также принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое", - сказал генеральный секретарь НОК Беларуси.

Он напомнил, что согласно положениям олимпийской хартии, представлять страну на Олимпийских играх вправе только национальный олимпийский комитет, а "в данном случае (решение МОК) она (хартия) не работает".

Поясняя суровость решения, Катулин обратил внимание, что помимо дисквалификации Олимпийского комитета России, вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, Дмитрий Чернышенко выведен из координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года, приостановлено членство в МОК президента ОКР Александра Жукова. Кроме того, ОКР должен внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. При этом специальная комиссия определит "чистых" от допинга российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

Собеседник агентства высказался против ситуации, что "российские спортсмены и тренеры должны выстроиться в некую очередь, из которой будут выбирать тех, кто соответствует критериям какой-то придуманной комиссии", чтобы поехать на Олимпиаду. Катулин отметил, что не представляет, какое решение в этой ситуации примут российские спортсмены – участвовать в Олимпиаде или нет.

"Пытались доказать (на заседании МОК), что в России существует государственная система поддержки применения допинга. Доказательств явных не представлено, посчитали, что отдельные должностные лица Минспорта были уличены в противоправных действиях, но наказание распространили на всех – сотни спортсменов, весь Олимпийский комитет России, крупнейшей олимпийской державы. (Получился) перенос личной ответственности на коллективную, а пострадали невинные люди, которые ни о каких допинге и нарушениях не знали, свято верили в олимпийские идеалы и готовились к соревнованиям, а теперь они не смогут пройтись на параде открытия Игр под флагом своей страны, в форме национальной сборной", - подчеркнул Катулин.

Он также предположил, что в связи с данным решением Спортивный арбитражный суд (CAS) столкнется с большим количеством апелляций как со стороны спортивных федераций, так и отдельных спортсменов России.