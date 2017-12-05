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СМИ: в Великобритании предотвращено покушение на премьер-министра
06.12.2017 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: aftershock.news
Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, планировавших покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй.
Об этом сообщает телеканал Sky News и газета The Independent со ссылкой на главу британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркера, пишет
По информации обоих СМИ, 20-летнего жителя Лондона Нааимура Рахмана и 21-летнего Мохаммеда Имрана из Бирмингема задержали в ходе антитеррористических рейдов на прошлой неделе. Сообщается, что они планировали установить взрывные устройства у входа в канцелярию главы британского правительства на Даунинг-стрит и атаковать Терезу Мэй с помощью ножей. Сейчас в районе Даунинг-стрит усилены меры безопасности.
Напомним, последний теракт в Великобритании произошел 15 сентября. Тогда в лондонском метро взорвалась самодельная бомба, спрятанная в пластиковом ведре. В результате атаки пострадали 29 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Один из самых крупных терактов в этом году в Великобритании произошел 2 мая на концерте Арианы Гранде. Его жертвами стали 22 человека, пострадали свыше 120, большинство из них — подростки. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики ИГ.
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Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, планировавших покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй.
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