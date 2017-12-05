Основанная летом 2012 года в Бейруте компания W Motors уже успела наделать шума в автомобильном мире — ее первенец, Lykan HyperSport, в 2015 году даже «засветился» в одном из эпизодов «Форсажа 7». Позже в том же году компания показала в Дубае свою вторую машину — Fenyr SuperSport, заявленную в статусе концепта.





К слову, в 2013 году штаб-квартира W Motors переместилась из Ливана в Дубай. На днях арабы заявили о том, что товарный образец «двухдверки» уже готов к дебюту — он, впрочем, практически ничем не отличается от шоу-кара двухлетней давности. В движение экзотический гиперкар приводится четырехлитровым двигателем разработки RUF — немецкой инжиниринговой фирмы, которая известна в основном своими проектами по доработке спорткаров Porsche.





Оснащенный парой турбокомпрессоров агрегат развивает 900 лошадиных сил и 1200 Нм максимального крутящего момента (при 4000 об/мин). Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод у гиперкара — на задние колеса. Двухместный кузов купе, разумеется, углепластиковый. Масса машины, способной разменивать первую «сотню» примерно за 2,7 секунды и развивать более 400 км/ч максимальной скорости, — 1200 кг.





В компании собираются построить всего 25 таких гиперкаров — ни цена, ни сроки начала продаж пока не называются. За Lykan HyperSport, заявленные характеристики у которого были немногим хуже, арабы просили 3,4 миллиона долларов.