ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арабы смогли. Гиперкар Fenyr SuperSport мощностью 900 "лошадей" появился в статусе серийного авто

06.12.2017 09:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Основанная летом 2012 года в Бейруте компания W Motors уже успела наделать шума в автомобильном мире — ее первенец, Lykan HyperSport, в 2015 году даже «засветился» в одном из эпизодов «Форсажа 7». Позже в том же году компания показала в Дубае свою вторую машину — Fenyr SuperSport, заявленную в статусе концепта.


К слову, в 2013 году штаб-квартира W Motors переместилась из Ливана в Дубай. На днях арабы заявили о том, что товарный образец «двухдверки» уже готов к дебюту — он, впрочем, практически ничем не отличается от шоу-кара двухлетней давности. В движение экзотический гиперкар приводится четырехлитровым двигателем разработки RUF — немецкой инжиниринговой фирмы, которая известна в основном своими проектами по доработке спорткаров Porsche.


Оснащенный парой турбокомпрессоров агрегат развивает 900 лошадиных сил и 1200 Нм максимального крутящего момента (при 4000 об/мин). Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод у гиперкара — на задние колеса. Двухместный кузов купе, разумеется, углепластиковый. Масса машины, способной разменивать первую «сотню» примерно за 2,7 секунды и развивать более 400 км/ч максимальной скорости, — 1200 кг.


В компании собираются построить всего 25 таких гиперкаров — ни цена, ни сроки начала продаж пока не называются. За Lykan HyperSport, заявленные характеристики у которого были немногим хуже, арабы просили 3,4 миллиона долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ливанская компания W Motor, штаб-квартира которой находится в Дубае, выставила серийный экземпляр своего гиперкара Fenyr SuperSport мощностью 900 "лошадей". Цена будет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Спасись и сохранись: в Польше построили дом, который за три секунды становится бункером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика