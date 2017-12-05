Как выглядят модные брускетты, карпаччо и лазанья, приготовленные по-белорусски (спойлер: красиво)

Мы привыкли ассоциировать национальную кухню с драниками, колдунами и мачанкой. Но многие блюда из, к примеру, итальянской кухни чуть ли не всегда были и в рационе белорусов. Только под другими названиями. AFISHA.TUT.BY сходила в ресторан новой белорусской кухни «Литвины» и посмотрела на местные брускетты, карпаччо и лазанью.





Что такое новая белорусская кухня

Сегодня повара в России, Украине, Италии, Швеции, Норвегии — да и во всем мире — переосмысливают свою национальную кухню. Традиционные рецепты дополняют, в них добавляют новые вкусы, меняют подачу, используют современные технологии.

— Но самое главное — готовить стараются только из местных продуктов, — говорит шеф-повар ресторана «Литвины» Александр Чикилевский.

Шеф признаётся, что ему хотелось бы поработать с фермерскими хозяйствами. Закупать у них хотя бы мясо и зелень. Но есть проблема с объемами.

— Даже для нашего ресторана на 80 посадочных мест нужны хорошие объемы. И, к сожалению, не все наши фермеры на это способны.



Александр Чикилевский, шеф-повар ресторана «Литвины», глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси

В заведении, где глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси руководит кухней, 90−95% продуктов — белорусские. Это мясо, рыба, птица, «молочка», грибы. С зеленью и тыквой сложнее — зависит от сезона. Каперсы, оливки, маслины — то есть вся бакалея и консервация — импортные.

Немалую роль в восприятии блюда играет подача. Александр рассказывает, что, например, в новой норвежской кухне используется съедобный мох. В белорусской кухне пока только несъедобный — спонж.

— Очень часто я блюда рисую. Сначала делаю наброски обычным карандашом, потом добавляю цвета. С сервировкой тоже не так просто: блюдо можно перекладывать по несколько раз. Потому что даже на разных тарелках оно смотрится по-разному.

Но вернемся к «модным» блюдам, которые в ресторане готовят по белорусским рецептам.

Брускетты (лусты с мясом и домашней аджикой)



Луста со свиным окороком за 9 рублей 30 копеек

Блюдо, которое во многих минских заведениях предлагают как бюджетную закуску к вину, есть и в белорусской кухне. Правда, называется оно по-другому: лусты.

Луста — это ломоть хлеба. В данном случае это домашний хлеб, который пекут прямо в ресторане. Его обжаривают, натирают чесноком, кладут свинину, которую разваривали при низких температурах всю ночь. Подают со сладко-острым луковым джемом и домашней аджикой.

— Да, это такая интерпретация итальянских брускетт, — говорит Александр. — Хотя… нет. Все же это лусты.

Карпаччо из сельди



Карпаччо из сельди с горчичной заправкой за 6 рублей 30 копеек

Шеф говорит, мы привыкли, что карпаччо готовят из говядины. Но это блюдо бывает из томатов или креветок. И даже сельди.

— Сельдь — это наша, то есть белорусская традиционная закуска. Даже когда был самый большой голод, селедка у нас продавалась всегда, — поясняет Александр. — Наше карпаччо приготовлено из сельди с чипсами из свеклы, а посыпано все цветным спонжем и кедровыми орешками.

Лазанья (лазанки с белыми грибами и домашним сыром)



Ярко-салатовая зелень на фото — не что иное, как спонж. Его еще называют съедобным мхом. На самом деле это быстрый бисквит, который готовится в микроволновке в течение 40 секунд

Если брускетты и лусты не очень созвучны, то лазанья и лазанки — вполне.

— Итальянцы использовали широкие листы. Белорусы делали проще: чтобы не возиться с листами, они делали точно такое же тесто, но нарезали, к примеру, кубиками. Отваривали, добавляли в соус жареную грудинку, белые грибы, сыр, яйца — все, что было под рукой. Выкладывали все в горшок и запекали в печи. Принцип такой же, но немного проще.

Мороженое из лаванды с васильковым медом



Лавандовое мороженое с васильковым медом на березовом соке за 7 рублей. В обычном морозильнике приготовить мороженое сложно, и мягкого мороженого не получится. Оно получится неплохим, но взять ложкой и скатать шарик будет сложно — лучше всего его готовить в специальной установке

С мороженым в целом ничего необычного — это блюдо едят во многих странах. В белорусской интерпретации можно заметить любопытные ингредиенты — лаванду и васильковый мед. А еще сухую морковку.

— Ее мы используем для украшения, чтобы добавить цветового акцента. Чипсы делаем из свеклы, моркови: высушиваем их и используем в декоре.

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