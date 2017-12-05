Евросоюз обвинил силовиков Украины в подрыве борьбы с коррупцией

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Между тем подчеркивается, что борьба с коррупцией является ключевым условием развития отношений ЕС со страной.

В Брюсселе осудили Генпрокуратуру Украины за раскрытие агентов Антикоррупционного бюро, которые проводили разработку высокопоставленных чиновников, пишет РБК .

Дипломатическое ведомство Евросоюза (Европейская служба внешних связей, EEAS) выступила с заявлением, в котором осудила действия Генпрокуратуры Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в частности, публичное раскрытие агентов и сведений о ведущихся расследованиях против коррупционеров. Заявление опубликовано на сайте службы.



«Публичное раскрытие расследования коррупции со стороны Генеральной прокуратуры значительно ослабляет способность Национального антикоррупционного бюро Украины эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией», — говорится в заявлении, которое подписано Майей Косьянчич, официальным представителем главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.



При этом в Брюсселе заявили, что именно борьба с коррупцией является ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС. От эффективности антикоррупционных действий зависит успех всех других реформ, отметили в ЕС.



В последнее время между Генпрокуратурой Украины и НАБУ разгорелся открытый конфликт. Прокуроры задержали и предали огласке нескольких агентов НАБУ, которые участвовали в разработке высокопоставленных чиновников по подозрению в коррупции. Прокуратура обвинила агентов НАБУ в том, что они незаконно провоцировали чиновников на получение взяток.



В ответ НАБУ назвало действия Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) «диверсией». Сотрудники НАБУ не имеют права вести прослушивание и при необходимости пользуются для этого услугами СБУ. В заявлении НАБУ говорилось, что сотрудники СБУ раскрыли информацию о операции одному из объектов негласных следственных действий и свели на нет операцию, которая проводилась в течение полугода. Более того, СБУ якобы завербовала объект разработки для оказания в дальнейшем давления на НАБУ.



Оппозиция обвинила президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко в нежелании проводить реформы и вести реальную борьбу с коррупцией.



Сам Луценко публично заявил, что НАБУ работает как «нелегальная группировка», пользуется контрабандной техникой и использует незаконные методы расследования. В частности, один из агентов НАБУ был задержан при попытке передачи взятки главе иммиграционной службы Дине Пимаховой. НАБУ обвинила тогда СБУ в перевербовке подозреваемой для уголовного преследования сотрудников бюро.



Ранее Евросоюз неоднократно заявлял, что выступает за создание антикоррупционного суда на Украине. Это требование является условием продолжения программы сотрудничества Украины и с Международным валютным фондом. Однако Луценко в мае заявил, что достаточно будет создать специализированную палату судей по коррупционным делам. На ее создание может уйти полгода, говорил тогда Луценко.