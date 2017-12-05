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Британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй

06.12.2017 09:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Двое мужчин готовили покушение на британского премьер-министра Терезу Мэй, но спецслужбы раскрыли заговор и предотвратили нападение, об этом сообщила газета Independent.

Британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй
© Pixabay
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Задержанные планировали взорвать самодельную бомбу у входа в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, воспользоваться паникой и напасть на Терезу Мэй с ножами.

Глава службы контрразведки MI5 Эндр Паркер сообщил, что в подготовке покушения принимали участие исламисты: 20-летний житель Лондона Нааймур Закария Рахман и 21-летний житель Бирмингема Мохаммед Акиб Имран. Их задержали во время антитеррористических рейдов на прошлой неделе. Им уже предъявлены обвинения в подготовке теракта, суд над ними пройдет сегодня.

Глава MI5 также рассказал, что сначала года спецслужбам удалось предотвратить девять терактов в разных городах Великобритании.

Британский премьер-министр Тереза Мэй в последнее время постоянно подвергается критике со стороны сограждан из-за Brexit. Противники и сторонники выхода страны из состава ЕС выходили на митинг на Даунинг-стрит, и это чуть не переросло в массовые беспорядки.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция арестовала двух мужчин по подозрению в планировании покушения на убийство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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