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Россию отстранили от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане

06.12.2017 10:12 — Разное | БДГ  
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Исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Зимней Олимпиаде.

О решении исполкома МОК стало известно 5 декабря.

Сборная России не будет выступать на Зимней Олимпиаде в национальной экипировке, однако российские спортсмены смогут участвовать в играх в нейтральном статусе, а при победах не будет звучать российский гимн.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

 
 
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Исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Зимней Олимпиаде. О решении исполкома МОК стало известно 5 декабря.

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