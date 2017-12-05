Два однотипных случая, где у жертв выманивали деньги за якобы дешевые квартиры, произошло в Гродно. Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





В августе этого года неизвестный, который якобы находился заграницей, под предлогом продажи квартиры в Гродно завладел 20 тысячами долларов 34-летней жительницы Гродно. На похожее объявление попался и 41-летний мужчина. Ему повезло чуть больше — у него выманили 6 тысяч долларов.

В обоих случаях схема одна. В Сети появлялись объявления о сделках с недвижимостью. Там указывалась очень низкая цена за жилье. С теми, кого предложение устраивало, далее велась активная переписка: их просили переводить деньги на имя родственников в России и требовали фото квитанций. Позже преступники похищали деньги со счетов и прекращали переписку. Эта схема очень популярна в России.

— Следователи из Гродно обращались к российским коллегам. В области проводили профилактическую работу. В гродненских блогах были описаны и схемы, и имена мошенников, — рассказала Гончарова.

Но жители Гродно, вероятно, очень хотели купить дешевое жилье, которое, кстати, видели только на фотографиях.

По двум фактам сейчас расследуются уголовные дела по части 3 и 4 статьи 209 (мошенничество).