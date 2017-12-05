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Российский хоккеист о решении МОК: Дерьмо. Нет смысла играть без флага
Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.
— Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом. Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране. Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения. Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду? — заявил Бурмистров в интервью
Согласно решению МОК из-за
Сборная России по хоккею
По информации
Официально же решение о выступлении российских спортсменов на Играх в Пхенчхане будет принято 12 декабря на Олимпийском собрании.
— Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций, — приводит
В случае неучастия хоккеистов России в Олимпиаде-2018 их
Отметим, что НХЛ вообще не отпустила игроков лиги на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.
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Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.
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