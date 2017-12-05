В последнее время участились случаи, когда трагедии на дороге предшествует мелкое ДТП. Столкнулись две машины, водители вышли осмотреть повреждения и в этот момент людей сбивает идущий сзади транспорт. Что становится причиной таких аварий — высокие скорости, невнимательность водителей, недостаточная освещенность улиц и можно ли избежать таких трагедий? За комментарием мы обратились к начальнику отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Олегу Тюрину и эксперту Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) Юрию Важнику.

Аварии разные, итог — один

Только за текущий год на дорогах страны произошло не один десяток похожих аварий, в результате которых гибли или получали серъезные травмы люди.

Жуткая авария на произошла 30 ноября на МКАД на развязке с улицей Мазурова. В стоящие на дороге после небольшого ДТП Dacia Logan и Peugeot Boxer врезался МАЗ. От удара грузовик и легковушка загорелись.

В результате столкновения пассажир Dacia Logan скончался на месте. Водитель легковушки и пассажиры Peugeot Boxer с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель МАЗ не пострадал.



йФото: МГУ МЧС

31 октября похожее мелкое ДТП тоже обернулось трагедией. После незначительного столкновения Opel и Mazda водители автомобилей вышли осмотреть повреждения. В этот момент во второй полосе ехала фура — водитель не заметил стоящие автомобили и наехал на людей, один из водителей погиб на месте происшествия, второй травмирован.

Выяснилось, что фурой управлял 22-летний парень, который был пьян — в его крови содержалось более одного промилле алкоголя.





В сентябре текущего года в Несвижском районе на трассе М1 автобус и Peugeot Partner в течение нескольких минут насмерть сбили двоих вышедших из авто мужчин.

Водитель автобуса Neoplan ехал в крайней правой полосе. На 256-м километре дороги он сбил внезапно вышедшего из стоящего в полосе торможения Hyundai Santa Fe 30-летнего пассажира. От полученных травм он умер на месте происшествия.

Спустя несколько минут в этой же полосе ехал Peugeot Partner, 22-летний водитель которого совершил наезд на тело погибшего и находившегося возле него еще одного мужчину из Hyundai, подбежавшего оказать помощь. В результате ДТП второй мужчина также скончался.





В этом же месяце в Минском районе VW врезался в стоящий на обочине Audi .

По информации ГАИ, 65-летний водитель ехал на VW Golf по трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. На 29-м километре дороги он врезался на стоящий справа на обочине Audi. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



Фото: ГАИ Минского района

Двумя неделями ранее в Барановичском районе 19-летний мотоциклист на M1NSK врезался в стоявший на обочине автомобиль и сбил 58-летнего мужчину, который находился около багажника своего VW Passat. Водитель мотоцикла и пешеход получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





В июле на 14-м километре дороги Минск — Дзержинск, возле деревни Волковичи Минского района 42-летний водитель, двигаясь на автомобиле Citroen С5 в направлении Дзержинска, отвлекся от управления и сбил 72-летнюю женщину , водителя Ford, которая остановилась во второй полосе и вышла из машины. Женщина погибла на месте ДТП.



Фото: ГАИ Минской области

Есть жилет в машине? Надевайте!

Можно ли избежать или хотя бы минимизировать риск трагедий, которые происходят из-за таких мелких аварий? Мы попросили прокомментировать начальника отделения агитации и пропагады ГАИ Минской области Олега Тюрина. По мнению госавтоинспектора, большинство трагедий происходят из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения. Играет роль в этом еще и беспечность людей и стойкое убеждение "если произошла авария на дороге, то водители которые проедут позже, почему-то обязательно должны о ней догадаться задолго до того, как они все увидят на дороге".

— Чаще всего наезды на стоящие транспортные средства происходят в темное время суток. Причина этого в том, что водители этих автомобилей не обеспечивают должного обозначения своей машины. Водители не включают аварийную сигнализацию, не выставляют знаки аварийной остановки. Поэтому проезжающие мимо водители не в состоянии увидеть авто или людей и предотвратить наезд на них. Тем не менее, не редки случаи, когда водители, едущие по полосе выбирают слишком большую скорость движения и при возникновении препятствия на дороге неспособны среагировать на него и остановиться.

При возникновении неисправности автомобиля и вынужденной остановки на дороге ГАИ рекомендует транспортное средство располагать подальше от проезжей части, на освещенном участке. Еще лучше попытаться поставить авто на стоянке, находящейся на некотором отдалении от дороги.

— Независимо от того, светло или темно на улице, следует включить аварийку, выставить знак аварийной остановки. Помню, много лет назад, были случаи, когда дальнобойщики, чтобы обозначить свои фуры, даже разжигали на дороге костры и тем самым предупреждали других водителей об опасности.

Если ДТП или неисправность произошла в полосе движения, то после обозначения своих автомобилей, водителям и пассажирам лучше покинуть пределы проезжей части.

— Ни в коем случае нельзя сидеть в машине или крутиться возле нее. Кстати, на такие случаи в автомобиле нужно иметь светоотражающий жилет и не стесняться его надевать его — другие участники движение заметят вас раньше. Из практики скажу, что большинство водителей имеют такие жилеты в машине. Но также были случаи, когда люди, имея жилеты в авто не надевали их и начинали толкать неисправную машину или находились возле нее, и в них врезалось другое транспортное средство.

Как решить проблему?

По сведениям Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) ежегодно на МКАД в аналогичных авариях гибнет от 5 до 10 человек — это четверть от всего числа погибших в ДТП в Минске.

— Такие аварии происходят из-за того, что на скоростной трассе меняется режим движения: какой-то автомобиль сломался и стал в полосе или на обочине, произошло мелкое ДТП, производятся дорожные работы, кто-то из водителей пропустил поворот, из-за чего значительно замедлил движение. Так как скорости на МКАД огромные, такие случаи превращаются в очень опасную ситуацию, — рассказал руководитель БАЭС Юрий Важник.

Чтобы таких ситуаций не происходило еще в 2014 году БАЭС совместно с компанией Huawei написали техническое задание по созданию интеллектуальной транспортной системы, посвященной контролю инцидентов и маршрутному ориентированию.

— Согласно этому заданию на МКАД должны стоять датчики интенсивности и плотности движения, которые мгновенно определяют, что на трассе что-то произошло. Чтобы люди могли реагировать, эта информация передается водителю и оперативным службам через табло, расположенные на дороге на некотором расстоянии друг от друга, через смартфоны или радиоканалы.

Аналогичная система уже работает в европейских странах. У нас она до сих пор не запущена из-за нерешенных финансовых вопросов.

— Наши доводы о том, что десять погибших на МКАД в год — это очень много и чтобы снизить это число стоит воплотить в жизнь разработанную систему, хоть и принимаются, но планы не воплощаются. Надеемся, что к европейским играм в 2019 году этот проект начнут внедрять.

А пока новое техническое решение лежит на полке, Юрий Важник советует всем водителям, при возникновении аварийной ситуации на дороге, срочно покинуть проезжую часть дороги.

— Ну и пусть будет на машине царапина или побит какой-то элемент авто. Не рассматривайте повреждение, не крутитесь возле своей машины — срочно убегайте с дороги, спасите себя.