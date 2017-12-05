Российский национальный парк «Берингия» рассказал о том, что на юге Чукотского полуострова обнаружены многочисленные длинные змеевидные объекты — нехарактерные для этих мест гигантские водоросли, растущие у побережья США.



Фото: Национальный парк «Берингия»

О находках длинных змеевидных объектов на морских побережьях неоднократно сообщали жители сел южной части Чукотского полуострова, сообщили в «Берингия». «Морских змей» в этом году можно было часто наблюдать после сильных штормов на морских пляжах полуострова. Коричневые «головы» и «тела», показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря.

Огромные «морские змеи» оказались Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) — представителем бурых водорослей, который распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии.



Фото: Национальный парк «Берингия»

Эта водоросль имеет ствол длиной до 25 м, который постепенно расширяется кверху. На конце ствола находится пузырь диаметром до 20 см. На верхней части пузыря расположены несколько коротких двойных веточек, к которым может быть прикреплено до 40 длинных «листьев» — пластин. Длина отдельных пластин достигает 9 м. На пластинах образуются спорангии. Самая узкая нижняя часть ствола прикрепляется к грунту при помощи ризоидов, которые образуют конус диаметром до 30 см.

Несмотря на гигантские размеры, эти водоросли являются однолетними. Они начинают расти еще в феврале — марте, спороносят в ноябре и отрываются от грунта в декабре. Нереоцистис встречается на глубинах до 20 м. Его верхняя часть ствола с пузырем и длинными пластинами плавает у поверхности. Заросли нереоцистиса бывают настолько густыми, что через них невозможно пробраться на лодке.





В декабре, после отрыва водоросли от грунта, нереоцистис отправляется в путешествие по Тихому океану. Стволы с пузырем часто выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря.

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