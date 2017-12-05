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Старшинов о решении МОК: это не укладывается у меня в голове
06.12.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный олимпийский комитет вынес решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Согласно вердикту МОК, "чистые" спортсмены из России могут выступать под олимпийским флагом. Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 9-ти кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Старшинов прокомментировал решение МОК.
© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE
"У меня это не укладывается в голове такая постановка. Очень жаль, что спорт оказался замешан в политическом процессе", — сказал Старшинов.
Собеседник отметил, что ранее — в советское время — на международных соревнованиях после трудных матчей хоккеисты встречались и дружески общались, не высказывая никаких политических суждений, относились друг к другу с уважением.
Согласится ли Россия на условия МОК, будет решено на олимпийском собрании 12 декабря.
Комментарий двукратного олимпийского чемпиона, 9-ти кратного чемпиона мира Вячеслава Старшинова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Легендарный советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Старшинов прокомментировал радио Sputnik Беларусь решение МОК в отношении сборной...
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