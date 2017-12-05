Старшинов о решении МОК: это не укладывается у меня в голове /

Международный олимпийский комитет вынес решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Согласно вердикту МОК, "чистые" спортсмены из России могут выступать под олимпийским флагом. Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 9-ти кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Старшинов прокомментировал решение МОК.



© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE Беспрецедентное и жесткое решение: как ответит Россия на решение МОК

"У меня это не укладывается в голове такая постановка. Очень жаль, что спорт оказался замешан в политическом процессе", — сказал Старшинов.

Собеседник отметил, что ранее — в советское время — на международных соревнованиях после трудных матчей хоккеисты встречались и дружески общались, не высказывая никаких политических суждений, относились друг к другу с уважением.

Согласится ли Россия на условия МОК, будет решено на олимпийском собрании 12 декабря.

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Комментарий двукратного олимпийского чемпиона, 9-ти кратного чемпиона мира Вячеслава Старшинова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.