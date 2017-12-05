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Муж с женой два года ходили в спортзал, чтобы похудеть и сделать фото, которое раньше не получалось

06.12.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Парочка из Индианы сбросила на двоих почти 180 килограмм за два года и никак не нарадуется этому, публикуя фото невероятных преображений в инстаграме, рассказывает medialeaks.ru. Ведь теперь они могут сделать как минимум одну вещь, которую не могли сотворить все эти годы: парень наконец-то поднимает девушку на руки.

Сбросившая 137 килограмм за 23 месяца Лекси Рид из Индианы отпраздновала свои достижения фотографией из спортзала, на которой ее супруг Дэнни, также в прошлом страдавший от лишнего веса, наконец смог поднять ее на руки, а она — обхватить его ногами.

Почти два года назад парочка поставила перед собой общую цель. Муж и жена, которые на тот момент весили 127 и 219 килограмм соответственно, поняли, что им не нравится их физическое состояние. Они дали друг другу новогоднее обещание похудеть, которое не улетело в мусорку вместе с остатками праздничного ужина.

По словам Лекси, в их похудении нет никакого секрета, зато есть множество часов, проведённых в спортзале. «Фунт за фунтом, шаг за шагом, день за днем» они меняли свои жизни и «превращали себя в людей, которыми хотели быть». И на протяжении всего этого пути их вела лишь мотивация. Лекси пишет:

— У нас не было плана диеты, хирургического вмешательства или персонального тренера. То, чего мы добились, было достигнуто с помощью друг друга и мотивации вместе с тяжким ежедневным трудом. Мы хотим стать родителями в будущем и прожить вместе долгую жизнь.

Пара заметила изменения не сразу. Лекси отмечает, что они обратили внимание на «совершенно другую пару» в зеркале лишь спустя полгода после начала похода в спортзал. Но с тех пор понеслось: Лекси и Дэнни стали примером для многих пользователей сети, столкнувшихся с проблемами лишнего веса. На инстаграм девушки подписались более 450 тысяч человек. Дэнни таким количеством похвастаться не может (28 тысяч фолловеров), но и изменения у него не такие заметные: за два года он сбросил 40 килограмм. В то время как Лекси, чтобы прийти в форму, пришлось за это же время сбросить 137 килограмм.

В одном из своих мотивирующих постов девушка пишет:

— Завтра будет первым днем вашей оставшейся жизни. Вы собираетесь просто продолжать говорить, что сбросите вес, или вы просто начнете это делать? Больше никаких оправданий. Никакого страха. Ты в ответе за свое будущее, так что иди в спортзал и покажи любому, кто на тебя пялится, из чего ты сделана. Докажи, что они неправы, и сделай это раз и навсегда.

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Парочка из Индианы сбросила на двоих почти 180 килограмм за два года и никак не нарадуется этому, публикуя фото невероятных преображений в инстаграме.

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