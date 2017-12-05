|
Любимая группа президента Литвы выступит в Минске: Beissoul & Einius готовят сольный концерт
Литовский электронный дуэт
Харизма, пластика, гипнотическая электроника и сюрреалистические образы сделали выступления Beissoul & Einius феноменом. Журналы Vogue и L’Officiel признают их иконами стиля, премия М.А.М.А. — электронной группой номер № 1. Выступление музыкантов на церемонии награждения премии назвали «fashion show, созданным не на этой планете» и «эволюцией сочетания музыки, движений и материала».
Эксперименты со звуками, танцами и fashion этого дуэта компьютерного алхимика и певца с инопланетным чувственным голосом непредсказуемы. Говорят, так звучит «музыка будущего». Кроме того, имея прочную связь с модой Beissoul & Einius выпустили собственные духи Chamillion и недавно — собственноручно созданную коллекцию одежды «Sharp Sabotage» с костюмами из стекла.
Затаить дыхание, удивляться и наслаждаться electrofashion-историями нового альбома Beissoul & Einius «#asecretcontract» впервые можно будет в Минске 2 марта в клубе Re: Public. Этот концерт, несомненно, станет одним из самых магнетических лайвов.
Специальным гостем концерта станет электро-поп-проект Mustelide минчанки Натальи Куницкой, которую пресса называет белорусской электронной принцессой. С помощью многочисленных синтезаторов и сэмплеров Наталья погружает слушателя в таинственный и загадочный мир своей лирической героини.
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды летних фестивалей - группа Beissoul & Einius возвращается в Минск с первым сольным концертом.
|
Архив (Разное)
Комментарии