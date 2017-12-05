Любимая группа президента Литвы выступит в Минске: Beissoul & Einius готовят сольный концерт

Литовский электронный дуэт Beissoul & Einius , выступления которого называют «electrofashion show» благодаря сочетанию сюрреалистических костюмов и музыки будущего, два года успешно покоряет белорусские оупен-эйры (Mirum music festival, Freaky summer party), а 2 марта приедет в Минск с полноценным сольным концертом, который состоится в клубе Re: Public .





Харизма, пластика, гипнотическая электроника и сюрреалистические образы сделали выступления Beissoul & Einius феноменом. Журналы Vogue и L’Officiel признают их иконами стиля, премия М.А.М.А. — электронной группой номер № 1. Выступление музыкантов на церемонии награждения премии назвали «fashion show, созданным не на этой планете» и «эволюцией сочетания музыки, движений и материала».

Эксперименты со звуками, танцами и fashion этого дуэта компьютерного алхимика и певца с инопланетным чувственным голосом непредсказуемы. Говорят, так звучит «музыка будущего». Кроме того, имея прочную связь с модой Beissoul & Einius выпустили собственные духи Chamillion и недавно — собственноручно созданную коллекцию одежды «Sharp Sabotage» с костюмами из стекла.





Затаить дыхание, удивляться и наслаждаться electrofashion-историями нового альбома Beissoul & Einius «#asecretcontract» впервые можно будет в Минске 2 марта в клубе Re: Public. Этот концерт, несомненно, станет одним из самых магнетических лайвов.

Специальным гостем концерта станет электро-поп-проект Mustelide минчанки Натальи Куницкой, которую пресса называет белорусской электронной принцессой. С помощью многочисленных синтезаторов и сэмплеров Наталья погружает слушателя в таинственный и загадочный мир своей лирической героини.

Стоимость билетов: промо цена до 31 декабря — 100 билетов по 30 рублей, 35−40 танцпол предварительно, 45 рублей место за столиком

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль » в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб» , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».