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Любимая группа президента Литвы выступит в Минске: Beissoul & Einius готовят сольный концерт

06.12.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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Литовский электронный дуэт Beissoul & Einius, выступления которого называют «electrofashion show» благодаря сочетанию сюрреалистических костюмов и музыки будущего, два года успешно покоряет белорусские оупен-эйры (Mirum music festival, Freaky summer party), а 2 марта приедет в Минск с полноценным сольным концертом, который состоится в клубе Re: Public.


Харизма, пластика, гипнотическая электроника и сюрреалистические образы сделали выступления Beissoul & Einius феноменом. Журналы Vogue и L’Officiel признают их иконами стиля, премия М.А.М.А. — электронной группой номер № 1. Выступление музыкантов на церемонии награждения премии назвали «fashion show, созданным не на этой планете» и «эволюцией сочетания музыки, движений и материала».

Эксперименты со звуками, танцами и fashion этого дуэта компьютерного алхимика и певца с инопланетным чувственным голосом непредсказуемы. Говорят, так звучит «музыка будущего». Кроме того, имея прочную связь с модой Beissoul & Einius выпустили собственные духи Chamillion и недавно — собственноручно созданную коллекцию одежды «Sharp Sabotage» с костюмами из стекла.


Затаить дыхание, удивляться и наслаждаться electrofashion-историями нового альбома Beissoul & Einius «#asecretcontract» впервые можно будет в Минске 2 марта в клубе Re: Public. Этот концерт, несомненно, станет одним из самых магнетических лайвов.

Специальным гостем концерта станет электро-поп-проект Mustelide минчанки Натальи Куницкой, которую пресса называет белорусской электронной принцессой. С помощью многочисленных синтезаторов и сэмплеров Наталья погружает слушателя в таинственный и загадочный мир своей лирической героини.

Стоимость билетов: промо цена до 31 декабря — 100 билетов по 30 рублей, 35−40 танцпол предварительно, 45 рублей место за столиком

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Звезды летних фестивалей - группа Beissoul & Einius возвращается в Минск с первым сольным концертом.

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