Крупный бизнес России хочет вернуть на родину выведенные три миллиарда долларов

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Бизнесмены нервничают из-за возможных санкций США против него и просит у государства создать инструмент для инвестиции репатриируемых капиталов.

Одно из предложений бизнесменов – выпуск валютных облигаций государственного займа, сообщают «Ведомости ».

«Были обращения крупного бизнеса к властям с просьбой создать комфортный инструмент для возврата личных капиталов в Россию в валюте», – рассказывает чиновник. Речь идет о сумме примерно в 3 млрд долларов, уточняет другой чиновник. «По ряду [неэкономических] причин ряд крупных предпринимателей возвращаются в страну», – подтверждает консультант компании большой тройки.

Минфин дал отрицательное заключение на это предложение, знает чиновник. На российском рынке уже есть вся необходимая инфраструктура для валютных вложений, а «перекладывать валютный риск крупного бизнеса на остальных налогоплательщиков нецелесообразно», объясняет он логику Минфина. Россия привлекает валюту через евробонды.

Причин для возвращения капиталов на родину несколько. Источники Reuters называют возможность расширения санкций США. Повестка 2018 г. содержит два риска: введение санкций против главных российских бизнес-групп и/или введение суверенных санкций.