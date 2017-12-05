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Белинвестбанк и ЕБРР готовят пилотный проект по реорганизации госпредприятия
06.12.2017 10:34 — Разное | Ежедневник
фото: gosconsulting.com
Известно, что речь идет о предприятии, представляющем сферу переработки.
"Белинвестбанк" и Европейский банк реконструкции и развития планируют реализовать пилотный проект по реорганизации работы одного из государственных предприятий. Об этом
"В настоящее время в Беларуси реализуется интересный проект - внедрение международного опыта ЕБРР и экспертов-консультантов для создания рынка проблемных долгов и выработки механизмов и инструментов по реорганизации деятельности госпредприятий. У нас уже есть пилотный проект, который сейчас реализуется: пройден первый этап - совместно с ЕБРР разработана финансовая бизнес-модель вывода одного из госпредприятий на эффективную работу", - рассказал он.
По словам Андрея Бриштелева, уже разработана дорожная карта подобных преобразований. "На одном из последних совместных заседаний правления Белинвестбанка с участием представителей ЕБРР и консультантов мы приняли данный комплексный документ и начинаем работу с этим предприятием", - пояснил он.
Глава Белинвестбанка уточнил: сказать, что это будет за предприятие, пока рано, но оно представляет сферу переработки. "Банк планирует принимать участие в этом проекте в качестве управляющего. Реализация проекта - дело ближайших месяцев, думаю, начнем работу через 2-3 месяца. Необходимо какое-то время, чтобы проект прошел согласование в правительстве", - отметил он.
Председатель правления обратил внимание, что подобный пилотный проект - инициатива Белинвестбанка. "Если проект будет успешным, планируется его тиражирование", - резюмировал Андрей Бриштелев.
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Известно, что речь идет о предприятии, представляющем сферу переработки.
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