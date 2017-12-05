Фото СК

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик не прошел техосмотр, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением СК принято к производству уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении водителя грузовика. "Установлено, что 55-летний мужчина управлял автомобилем, который не прошел государственный технический осмотр. В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году, - проинформировали в Следственном комитете. - Кроме того, водитель ЗИЛа по этой причине был оштрафован в августе 2017 года на основании ч.5 ст.18.12 КоАП".

Сейчас проводятся допросы свидетелей. Также следователи работают над восстановлением картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии.

Задержанный водитель грузовика заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, авария произошла в Минске 2 декабря на оживленном участке проспекта Победителей. Группа людей пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП пострадали четыре человека, 11-летняя девочка скончалась на месте. Ее младшего брата и бабушку, а также двух взрослых госпитализировали. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.-0-