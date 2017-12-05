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СК: насмерть сбивший 11-летнюю девочку грузовик не прошел техосмотр

06.12.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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Грузовик, который насмерть сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Минске, не прошел гостехосмотр. Об этом сообщили в Следственном комитете.


— Установлено, что 55-летний мужчина управлял автомобилем, не прошедшим государственный технический осмотр. В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП «Белтехосмотр» в 2015 году, — рассказали в СК. — Кроме того, водитель ЗИЛа по этой причине был оштрафован в августе 2017 года на основании ч. 5 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь.


Напомним, авария произошла в Минске 2 декабря, около 16.20, на оживленном участке проспекта Победителей, возле торгового центра «Замок». Группа людей пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. По словам водителя, у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП пострадали четыре человека, 11-летняя девочка скончалась на месте. Ее младшего брата и бабушку, а также двух взрослых госпитализировали — их жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В настоящее время проводятся допросы свидетелей. Также осуществляется работа по восстановлению картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии.

Водитель задержан и находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году.

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