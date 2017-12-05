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СК: насмерть сбивший 11-летнюю девочку грузовик не прошел техосмотр
Грузовик, который насмерть сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Минске, не прошел гостехосмотр. Об этом сообщили в Следственном комитете.
— Установлено, что 55-летний мужчина управлял автомобилем, не прошедшим государственный технический осмотр. В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП «Белтехосмотр» в 2015 году, — рассказали в СК. — Кроме того, водитель ЗИЛа по этой причине был оштрафован в августе 2017 года на основании ч. 5 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь.
Напомним, авария
Следователи
В настоящее время проводятся допросы свидетелей. Также осуществляется работа по восстановлению картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии.
Водитель задержан и находится под стражей.
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В последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами РУСП "Белтехосмотр" в 2015 году.
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