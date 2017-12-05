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Информатор WADA: Если Россия не бойкотирует Олимпиаду, значит, она признает свою вину

06.12.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Информатор WADA Виталий Степанов считает решение МОК о дисквалификации ОКР с Олимпиады-2018 справедливым. По его мнению, быстро допинговую проблему в России не решить.

— Думаю, что пройдет еще много лет, прежде чем культура допинга в России действительно изменится, — цитирует Reuters Степанова. — В России многие спортивные чиновники руководят спортом по-старому. Многие тренеры по-прежнему используют допинг. Многие спортсмены считают, что все применяют допинг, поэтому для победы им тоже нужен он. Это нужно поменять. И для этого требуется много времени.

Если Россия примет условия МОК и не бойкотирует Олимпиаду, это будет означать, что россияне признают свою вину и государственную систему допинга. Даже если там говорят другое, всему миру ясно, что в России это делали. Нужно признать свою вину, прежде чем начать меняться.

Российские спортсмены могут быть допущены к участию в Олимпиаде только в нейтральном статусе.

 
 
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Информатор WADA Виталий Степанов считает решение МОК о дисквалификации ОКР с Олимпиады-2018 справедливым. По его мнению, быстро допинговую проблему в России не решить.

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