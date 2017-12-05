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"Лучший отель в мире для семейного отдыха ": по форме - лист марихуаны, находится в Крыму

06.12.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Подведены итоги международной премии элитных отелей World Luxury Hotel Awards 2017. Санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Крыму, напоминающий по форме лист марихуаны, стал лучшим в мире отелем для семейного отдыха.


Фото: Booking.com

Mriya Resort & Spa — премиальный курорт, включающий в себя пятизвездочный отель, медицинский и спа-центры, сказано в описании на официальном сайте гостиницы. Находится он рядом с Ялтой, в Оползневом, прямо на берегу Черного моря.


Фото: luxuryhotelawards.com

Кроме того, название курорта есть и в списке победителей в номинации «Лучший спа-комплекс в Европе».


Фото: luxuryhotelawards.com

Фото: luxuryhotelawards.com

World Luxury Hotel Awards основана в 2006 году. В голосовании принимают участие более 300 тысяч человек — гости и представители турбизнеса, а также путешественники, указано на сайте премии. По результатам голосования в 50 категориях выбираются лучшие гостиницы мира и отдельных континентов.

 
 
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Премию World Luxury Hotel Awards 2017 получил санаторно-курортный комплекс "Мрия" в Ялте.

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