Подведены итоги международной премии элитных отелей World Luxury Hotel Awards 2017. Санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Крыму, напоминающий по форме лист марихуаны, стал лучшим в мире отелем для семейного отдыха.



Фото: Booking.com

Mriya Resort & Spa — премиальный курорт, включающий в себя пятизвездочный отель, медицинский и спа-центры, сказано в описании на официальном сайте гостиницы. Находится он рядом с Ялтой, в Оползневом, прямо на берегу Черного моря.



Фото: luxuryhotelawards.com

Кроме того, название курорта есть и в списке победителей в номинации «Лучший спа-комплекс в Европе».



Фото: luxuryhotelawards.com



Фото: luxuryhotelawards.com

World Luxury Hotel Awards основана в 2006 году. В голосовании принимают участие более 300 тысяч человек — гости и представители турбизнеса, а также путешественники, указано на сайте премии. По результатам голосования в 50 категориях выбираются лучшие гостиницы мира и отдельных континентов.