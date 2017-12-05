Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

Представитель администрации Дональда Трампа на официальном брифинге объявил о намерении президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Единый и неделимый

После создания государства Израиль в 1949 году Иерусалим фактически оказался разделенным городом. Полный контроль над западным и восточным Иерусалимом еврейское государство получило в результате "Шестидневной войны 1967 года".

Мировое сообщество не признает результатов войны и называет присоединение восточной части города аннексией. Израиль не признает решения ООН о статусе города и позиционирует Иерусалим как свою столицу. Впрочем, Палестинская автономия также считает его своей столицей. При этом если палестинская администрация согласна на то, чтобы столицей был восточный Иерусалим, то Израиль хочет видеть свою столице в едином и неделимом городе. Палестинцам предлагают сделать свей столицей пригород, близкий к Храмовой горе, где находится мечеть Аль-Акса.

Нобелевская премия мира

Палестино-израильское мирное урегулирование является краеугольным камнем безопасности на всем Большом Ближнем Востоке. Фактически архитекторами этого процесса стали Ицхак Рабин и Ясир Арафат, которые подписали так называемое "соглашение Осло" 13 сентября 1993 года. В документе были заложены основы мирного территориального разграничения, а также декларировалось прекращение террористической деятельности. Согласно букве соглашения была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), которая брала под свой контроль часть Западного Берега р. Иордан и Сектор Газы.

Шимон Перес и Ясир Арафат год спустя стали обладателями Нобелевской премии мира, когда всему мировому сообществу показалось, что мир на Ближнем Востоке вполне достижим.

Конгресс США и ящик Пандоры

В 1995 году американские конгрессмены приняли Акт о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Администрация Билла Клинтона настаивала тогда, что это решение носит консультативный характер, так как внешняя политика относится к компетенции исполнительной власти согласно конституции США.



© REUTERS/ RONEN ZVULUN Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Синайского полуострова

Как следствие администрация Билла Клинтона и все последующие с завидным постоянством подписывали перенос на более поздний срок принятие решения по этому поводу.

Желание Дональда Трампа перенести посольство в Иерусалим продиктовано тем, что об этом он заявлял ранее в ходе предвыборной кампании. Нынешний глава Белого дома неоднократно говорил о приоритетном статусе Израиля как союзника США.

Великая шахматная доска

Информация о том, что Дональд Трамп может не просто перенести посольство в Иерусалим, но и признать его столицей государства Израиль, всколыхнула весь Большой Ближний Восток.

С заявлениями по этому поводу уже выступили лидеры Турции, Египта и Марокко. В ходе консультативного телефонного разговора Махмуд Аббас предупредил Дональда Трампа, что это может привести к срыву процесса мирного палестино-израильского урегулирования.

Иерусалим станет яблоком раздора для всего арабского мира. Новая столица Израиля скорее всего приведет к новому витку террористической деятельности в регионе и сплотит весь мусульманский мир в противостоянии Израилю и США.