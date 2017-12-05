ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозе Моуринью похвалил Виктора Гончаренко

06.12.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над ЦСКА​ в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отдал должное наставнику российской команды Виктору Гончаренко​. Также он признался, что не гордится домашней беспроигрышной серией из 40 встреч.


Виктор Гончаренко и Жозе Моуринью. Фото: Reuters

— ЦСКА сегодня сыграл интереснее, чем в Москве? И кого из армейцев могли бы выделить?

— Никого, поскольку, если буду кого-то выделять, завтра вы напишете, что я хочу кого-то из них купить. А ЦСКА был хорош. Есть несколько человек, которых я знаю еще с 2005 года, но появился и ряд молодых талантов. Дайте Виктору время развить их! Дайте ему время, чтобы он работал, совершенствовался, выводил команду на высокий уровень. И выход в Лигу Европы дает ему отличную возможность работать над этим.

— «Юнайтед» уже 40 игр не проигрывает дома. Вы горды этим достижением?

— Не горд, поскольку мы очень часто играем вничью. Не хочу оставаться в истории «МЮ», потому что мы не проигрываем дома. Хочу оставаться в истории «МЮ» потому, что мы завоевываем титулы, — сказал Жозе Моуринью.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над ЦСКА​ в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отдал должное наставнику российской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика