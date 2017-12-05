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Жозе Моуринью похвалил Виктора Гончаренко
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после
— ЦСКА сегодня сыграл интереснее, чем в Москве? И кого из армейцев могли бы выделить?
— Никого, поскольку, если буду кого-то выделять, завтра вы напишете, что я хочу кого-то из них купить. А ЦСКА был хорош. Есть несколько человек, которых я знаю еще с 2005 года, но появился и ряд молодых талантов. Дайте Виктору время развить их! Дайте ему время, чтобы он работал, совершенствовался, выводил команду на высокий уровень. И выход в Лигу Европы дает ему отличную возможность работать над этим.
— «Юнайтед» уже 40 игр не проигрывает дома. Вы горды этим достижением?
— Не горд, поскольку мы очень часто играем вничью. Не хочу оставаться в истории «МЮ», потому что мы не проигрываем дома. Хочу оставаться в истории «МЮ» потому, что мы завоевываем титулы, — сказал Жозе Моуринью.
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над ЦСКА в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отдал должное наставнику российской...
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