Анатолий — главный топограф в проектном институте. У него есть две подработки, но денег на семью все равно не хватает, поэтому мужчина принес в ломбард кофеварку. А вот Сергею нужно срочно уехать в Могилев на работу, но не хватает на билет — он решил заложить системный блок. FINANCE.TUT.BY сходил в один из столичных ломбардов, чтобы узнать, зачем белорусы сдают туда свои вещи.





Столичный ломбард по улице Скрипникова работает уже два года. В небольшом помещении находятся самые разные вещи: на полу лежат дрель и детский велосипед, на полке хранятся синтезатор и вафельница, а в сейфе скрыты кольца, браслеты и золотые зубы.

«Есть перфоратор рабочий, есть кофеварка. Кофеварка недешевая, а кофе все равно пить не будем, денег нет», — Анатолий пришел узнать, что лучше заложить в ломбард. Пока оценщик рассматривает предметы, мужчина охотно рассказывает о себе — ему 45 лет, работает главным топографом в проектном институте и получает около 700 рублей. Однако на семью с тремя детьми зарплаты все равно не хватает.

— Изначально хотел занять у друзей, но они уже не могут помочь. У меня есть основная прекрасная работа, а еще две подработки — по выходным приходится брать в руки лопату. Но везде задержки с выплатами, а деньги нужны сейчас. На самом деле, ломбард — последнее место, куда я планировал прийти.

За кофеварку Анатолию дают 130 рублей. Через две недели ему нужно вернуть эту сумму вместе с процентами — плюс 28 рублей. Мужчина забирает деньги и признается: случайно узнал, что жена уже приходила сюда тайком.

— Втихаря сдала часть своих украшений — скорее всего, даже не выкупала их. Не говорила, чтобы меня не расстраивать. Остались только золотые обручальные кольца, но мы их не сдаем. Хоть у меня кольцо и не налезает на палец после всех подработок.





Ролики, кассовый аппарат, норковая шуба, синтезатор, телевизор — залоги приносят самые разные. В этом списке есть даже магазинная витрина — один из постоянных клиентов привез ее прямо на склад. Если раньше активно принимали золото, то со временем становится все больше техники и бытовых предметов.

Цены на золото установлены Минфином, поэтому нельзя повысить или понизить оценку металла. Из-за этого достаточно тяжело отличаться от других ломбардов — можно только уменьшать процентную ставку. Другое дело — техника: тут все зависит от оценщиков. 90% (в некоторых случаях 100%) от рыночной стоимости залога — обычная ситуация, особенно для постоянных клиентов. Но бывают случаи, когда они не выкупают свои вещи — тогда ломбард терпит убытки.

— Есть у нас даже BMW X6, — шутит Сергей Солоненко, заместитель директора компании «Кредитон», и кивает на игрушечный электромобиль. — Человек пообещал выкупить машинку, и мы оценили ее очень дорого как постоянному клиенту. Где-то в 350 рублей. Но мужчина не вернулся.



Сергей Солоненко

В шкафу ломбарда висит шуба. Сергей вспоминает, что в прошлом году за меховое манто клиент получил залог в 800 рублей. Но крупные суммы встречаются реже, гораздо привычнее встретить человека, которому нужно 30−40 рублей.

— У человека есть одна цепочка, которую он закладывает много раз. Да, она стоит 200 рублей, но сумма целиком не нужна. Ломбарды рассчитаны как раз на таких людей, ведь постоянные посетители — процентов 80 от всех клиентов.

Тем временем в ломбард заходит очередной клиент. Его зовут Сергей, и он принес системный блок: «Я звонил, сказали, что можно». После паузы добавляет: «Я ваш постоянный клиент». Мужчине нужно 10 рублей, чтобы уехать на работу в Могилев — строить объект.

— Позвонили старые заказчики, подкинули работу. Смотрю расписание: последняя маршрутка через три часа, а билет купить не на что. У меня еще жена беременная, деньги не заберешь. Она так и сказала: «Бери свой компьютер и пиликай! Меньше сидеть будешь».

Параллельно Сергей разглядывает вещи в ломбарде: «Даже детское автокресло, обалдеть». Тут же на глаза мужчине попадается детский автомобиль: «Может, в аренду у вас взять, до Могилева?».

Тем временем залог оценивают в 50 рублей, и это явно больше, чем ожидал мужчина. «Я вообще не рассчитывал. Думал, рублей 20 дадут, а так еще и на жизнь останется», — заметно радуется Сергей. Оказалось, что в ломбарды он ходит уже полгода, сейчас здесь лежат его инструменты: перфоратор, паяльник и электрорубанок. Мужчина закладывал даже золото и получил довольно крупную сумму — 500 долларов. Правда, забирать драгоценности из ломбарда не стал.





Вещи могут лежать в ломбарде максимум 60 дней. Заём оформляется на 30 дней, а оставшееся время — льготный период. Это время, когда залоги «замораживаются» — золото не сдают в гохран, а технику не продают. То есть человек все еще может выкупить свои вещи. Однако 60 дней — предельный срок. Клиент может оформить заём на 5 суток, а после того как они пройдут, будут считаться резервные дни.

— Мы перезваниваем, уточняем, куда человек пропал, — объясняет замдиректора. — Ведь люди не успевают выкупить свои вещи по самым разным причинам. Был случай, когда пошли навстречу клиенту и 70 дней ждали, пока он заберет золотую цепочку.

«Можно продлить, пожалуйста?» — в ломбард заходят женщина и молодая девушка. Оказалось, мама и дочь. Они заложили золото, но выкупить не успевают.





— У малой день рождения, а денег нет. Живем неподалеку, поэтому пришли сюда, чтобы хоть какой-то подарок купить. Вообще у нас пятеро детей, поэтому и приходится иногда бегать сюда. Уже месяца два ходим, — рассказывает Елена, мама. Тут ее внимание переключается на молодого парня с собакой, который заходит в ломбард: «Ой, собачку сдавать будете?».

Парень с маленьким померанским шпицем на руках представляется Сергеем. Он принес сюда ноутбук пару недель назад, а сейчас пришел забирать. Говорит, что никто из друзей не знает, что парень закладывает вещи в ломбард.

— Честно говоря, я не афиширую это, да и сам ни у кого не спрашиваю. А здесь уже не в первый раз, но приношу только ноутбук. Срок стандартный, примерно недели две.





После того как все ушли, Сергей Солоненко подмечает: «Бывает, что люди приходят и сами рассказывают, зачем им деньги. Однажды прибежал человек и начал объяснять — машину забрали на штрафстоянку, нужно срочно уплатить штраф. Он заложил золотое кольцо и вечером того же дня выкупил. Или еще история — папа принес планшет сына, потому что ребенок провинился». Часть случаев совсем печальная — нужно дожить до зарплаты или аванса. Еще часть — форс-мажорные ситуации.

— Позвонили друзья, позвали на день рождения, а денег нет, — объясняет замдиректора. — Или в конце декабря в ломбард пришла женщина, сняла золотые часы и попросила 300 рублей на Новый год. А сами часы только по весу стоят минимум две-три тысячи рублей.

По наблюдениям оценщиков, люди постарше обычно приносят золото, молодежь — золото и технику (телефоны или кольца). Однако ломбард работает в спальном районе, поэтому студенты приходят сюда не очень часто. «Сдают обручальные кольца, а потом забирают. Поругались — сдали золото, помирились — забрали. Был случай, когда девушка принесла браслет и уверяла, что никогда за ним не вернется. Прошла неделя, они пришли с парнем, и тот выкупил украшение», — рассказывает Сергей. — Как-то сдавали очень красивую винтажную брошь со словами: «Ну что с ней делать, уже вышла из моды». Другая женщина сдала кольцо, потому что оно треснуло.

Пока Сергей рассказывает, что чаще всего приносят в ломбард, заходит женщина. Хочет сдать золотое кольцо, «до зарплаты дожить».

— С ломбардами я общаюсь лет 20, со студенчества. Что-то сдаю, что-то выкупаю, что-то не выкупаю. Это уже крайний случай обычно, когда иду закладывать вещи — сейчас именно он. В силу обстоятельств потеряла одну из трех удаленных работ — так случилось, что сейчас совсем нет денег, а у сестренки день рождения. Занять у знакомых довольно сложно, кредит меня не устраивает. Что касается карт рассрочки — это игла, на которую подсаживаешься.

Пока оценщик с помощью реактивов проверяет изделие, женщина продолжает рассуждать о жизни: «Я, честно говоря, не знаю, как люди выживают. У нас же еще принято держаться, да? Держать марку. Хотя это одна из тем для разговора, как и погода — денег нет». На вопрос, жалеет ли она о невыкупленных украшениях, дама отвечает уклончиво: «Знаете, я обычно сдаю золото. А оно мне не идет».









Слева от рабочего места оценщика висит черный список. Напротив каждой фамилии (всего 20) указана причина, по которой человека тут не обслуживают.

— Отдельно идут мошенники — например, человек принес китайский айфон под видом оригинального, — поясняет Сергей Солоненко. — Еще приходят родители и просят не выдавать деньги детям, мол, они воруют дома вещи. Хотя таких случаев со временем становится все меньше.

За день в ломбард приходит около 10 человек, «в хорошее время в 2−3 раза больше». Днем обычно затишье, в основном вещи несут утром и вечером. Залог выдается за пять-семь минут. Проценты зависят от суммы займа и категории товара: максимум на золото — 1% за день, технику — 1,4%. Под техникой подразумевается практически все, кроме украшений — это может быть как телефон, так и машинка для стрижки. Также Сергей поясняет, откуда такая процентная ставка: «У ломбардов достаточно много расходов — 20% НДС, расходы на охранную сигнализацию — около 450 рублей в месяц, а еще много мелких регулярных платежей».

«Можно внести деньги?» — очередной клиент хочет продлить залог. Его зовут Владимир, в ломбарде у мужчины лежит золотой браслет.

— Он тут уже пару месяцев. У меня своя компания, срочно нужны были деньги на растаможку оборудования. Скоро собираюсь выкупить, только зарплату получу, — рассказывает мужчина.

Оказалось, что мужчина заложил не только браслет, но жесткий диск с золотым перстнем: «В ломбарды хожу с год точно. Живу рядом, так что все быстро и доступно, никаких вопросов. Соседи тоже ходят. Ведь всякое случается — дни рождения, свадьбы, похороны, не дай бог».

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