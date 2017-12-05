Ограничен доступ к 9 интернет-ресурсам

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к шести сайтам на основании писем из Министерства антимонопольного регулирования и торговли за размещение ненадлежащей рекламы.

Об этом сообщается на официальном сайте Мининформ.

Указано, что сайты заблокированы «за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, ограничен доступ к двум ресурсам, за пропаганду порнографии – к одному информационному ресурсу», – сообщает ведомство.

Также вынесено письменное предупреждение редакции газеты «Борисовские новости» и владельцу borisovnews.by - частному производственному унитарному предприятию «Букас медиа-центр» за нарушение требований статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Решения об ограничении доступа к 9 сайтам были вынесены в течение ноября на основании статей 38, 51.1 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».