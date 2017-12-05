Россию отстранили от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане

Исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Зимней Олимпиаде.

О решении исполкома МОК стало известно 5 декабря.

Сборная России не будет выступать на Зимней Олимпиаде в национальной экипировке, однако российские спортсмены смогут участвовать в играх в нейтральном статусе, а при победах не будет звучать российский гимн.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

Процесс отстранения России от Олимпийских игр был начат из-за выявления частых случаев употребления допинга российскими спортсменами.

В опубликованном постановлении МОК говорится, что экс-министр спорта РФ Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных отстранены от участия в Олимпиадах в любом качестве навсегда. Исполком МОК также потребовал возместить расходы, потраченные на расследования допинговых нарушений – 15 миллионов долларов.