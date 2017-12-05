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Россию отстранили от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане
Исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Зимней Олимпиаде.
О решении исполкома МОК стало известно 5 декабря.
Сборная России не будет выступать на Зимней Олимпиаде в национальной экипировке, однако российские спортсмены смогут участвовать в играх в нейтральном статусе, а при победах не будет звучать российский гимн.
МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.
Процесс отстранения России от Олимпийских игр был начат из-за выявления частых случаев
В опубликованном постановлении МОК говорится, что экс-министр спорта РФ Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных отстранены от участия в Олимпиадах в любом качестве навсегда. Исполком МОК также потребовал возместить расходы, потраченные на расследования допинговых нарушений – 15 миллионов долларов.
По информации
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Исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Зимней Олимпиаде. О решении исполкома МОК стало известно 5 декабря.
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