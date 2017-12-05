Заслуженный артист России Григорий Лепс наконец-таки продал свою шикарную виллу на острове Пхукет в Таиланде. На продажу особняк был выставлен еще в 2013 году по цене 1,9 миллиона долларов. Покупателю певец уступил 300 тысяч долларов.



Фото: villacarte.com

Виллу в престижном районе Пхукета Григорий Лепс приобрел в 2005 году. Двухэтажный особняк площадью 340 м² расположен на участке в 0,1 га. Его интерьеры выполнены в тайском стиле, обставлены эксклюзивной мебелью из дерева. Из окон виллы виден океан.



Фото: villacarte.com

На участке есть открытый бассейн, терраса, две беседки, зона для барбекю, парковка и небольшой сад.



Фото: villacarte.com

В последние годы семья Григория Лепса стала реже бывать на острове Пхукет. Чтобы не платить впустую огромные налоги на особняк, артист и решил с ним расстаться.



Фото: villacarte.com



Фото: villacarte.com

К слову, особняк Лепса был не самым дорогим на Пхукете. Так, виллу LYDIA на берегу океана предлагают за 20 миллионов долларов. Там есть все: от повара, который виртуозно приготовит блюдо из тайской кухни до частного пляжа.



Фото: villacarte.com

Фото: villacarte.com

Фото: villacarte.com