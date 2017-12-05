США испытывают эсминец-невидимку ценой 1,4 млрд долларов

Водоизмещение как у крейсера, стелс-покрытие, новейшая электроника и мощное вооружение - эсминец USS Michael Monsoor начал первый этап ходовых испытаний, сообщает The Diplomat.



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Корабль стоимостью около 1,4 млрд долларов покинул верфь Bath Iron Works в штате Мэн четвертого декабря. USS Michael Monsoor относится к классу Zumwalt — самым большим эсминцам в истории ВМС США. Водоизмещение корабля составляет 15 тыс. тонн, численность экипажа — 148 офицеров и матросов.

Эсминец назван в честь бойца подразделения SEAL Майкла Монсура, погибшего в Ираке. Монсур накрыл своим телом гранату, брошенную противником, и спас тем самым своих сослуживцев. Эсминцы класса Zumwalt - одни из самых незаметных: на радарах они выглядят не больше рыбацкой лодки.

Такой корабль обычно вооружен 20 универсальными пусковыми установками с боекомплектом 80 ракет. В зависимости от задачи боезапас состоит из противолодочных ракет ASROC, зенитных средней дальности — ESSM или крылатых Tomahawk. Дополнительно корабль вооружен двумя артиллерийскими установками AGS калибра 155 мм и двумя зенитными Mk 110 калибра 57 мм.