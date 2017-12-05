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Погода до выходных не изменится – будет сыро и промозгло
06.12.2017 11:52 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сырая и неустойчивая погода сохранится в Беларуси до конца рабочей недели: утром – туманы и гололедица, днем будет идти мокрый снег, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в стране будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.
Так, в четверг днем на большей части территории Беларуси пройдет мокрый снег и дождь, местами будут туманы, а на дорогах – гололедица. В течение суток температура будет колебаться от –3 до +3°С, при этом на юго-западе страны будет теплее – до +6°С.
В пятницу 8 декабря снова пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью термометры покажут от –4 до +2°С, днем – до +4°С.
В первый день выходных синоптики обещают кратковременный мокрый снег, туманы и гололедицу, ночью температура воздуха составит –3..+2°С, днем – –1..+4°С.
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В ближайшие дни погодные условия в стране будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.
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