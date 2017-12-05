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Всемирный банк ожидает умеренный рост ВВП Беларуси в 2018 году
06.12.2017 11:38 — Разное | Ежедневник
фото: masterforex-v.org
Несмотря на «циклическое восстановление роста» в 2017 году, банк прогнозирует рост ВВП в будущем году на 2,1%.
Об этом сообщила сегодня экономист Всемирного банка Марина Сидоренко во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси", передает
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Несмотря на «циклическое восстановление роста» в 2017 году, банк прогнозирует рост ВВП в будущем году на 2,1%.
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