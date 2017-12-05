Всемирный банк ожидает умеренный рост ВВП Беларуси в 2018 году

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Несмотря на «циклическое восстановление роста» в 2017 году, банк прогнозирует рост ВВП в будущем году на 2,1%.

Об этом сообщила сегодня экономист Всемирного банка Марина Сидоренко во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси", передает БЕЛТА . "Несмотря на циклическое восстановление экономического роста в 2017 году, мы ожидаем, что в следующем году рост сохранится умеренным - 2,1%", - пояснила экономист Всемирного банка.