НИИ труда - про заметный рост числа безработных белорусов к 2022 году и дефицит бюджетников

К 2022 году число безработных белорусов вырастет почти до 41 тысячи рублей, отмечает заведующая отделом исследования рынка труда, занятости и социальной защиты НИИ труда Минтруда и соцзащиты Анна Закревская. По словам специалиста, уже сейчас большой дефицит в кадрах начинают испытывать такие отрасли как здравоохранение, социальные услуги, образование, говорится на сайте федерации профсоюзов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На функционирование рынка труда влияют и другие факторы, в том числе демографические, экономические и структурные. И главную роль играет именно демография. С 2008 года в Беларуси сокращается количество трудовых ресурсов, причем темпы убыстряются с каждым годом. Такая ситуация складывается в первую очередь из-за старения населения: за последние 10 лет количество людей пожилого возраста в целом по стране выросло более чем на 10%, — поясняет Анна Закревская.

По ее мнению, демографические факторы сказываются в перспективе на трудовом потенциале страны.

— По прогнозу, который был сформирован нашим НИИ, численность безработного населения будет возрастать и достигнет к 2022 году почти 41 тысячу человек, — отметила специалист. — В первую очередь такое увеличение связано с реализуемой в настоящее время в стране пенсионной реформой. Она же будет способствовать некоторому сокращению темпов снижения численности трудоспособного населения. В то же время уже к 2030 году значительно снизится количество занятых в экономике страны и, соответственно, безработных".

Влияние экономического фактора можно оценить на примере уменьшения спроса на рабочую силу в результате рецессии в 2015—2016 годах, поясняет специалист. В стране сокращались объемы промышленного производства, работа субъектов хозяйствования была нестабильной, росло число убыточных и неплатежеспособных предприятий. Все это привело к резкому сокращению потребности в сотрудниках.

— В 2015 году общее число вакансий достигло своего минимального значения — 28,7 тысячи. Причем впервые за 10 лет доля мест для служащих превысила долю для рабочих профессий. Это свидетельствовало прежде всего о замедлении деятельности реального сектора, — пояснила Анна Закревская. — Иными словами, снижение потребности в рабочих являлось определенным индикатором кризисных явлений в экономике. Однако все изменилось в 2016—2017 годах вместе со стабилизацией промышленного производства.

К структурным факторам, влияющим на состояние рынка труда, относится состав рабочей силы и ее соответствие потребностям экономики, говорит Анна Закревская. В последние годы ситуация складывается неблагоприятная: профессионально-квалификационная характеристика спроса на рабочую силу не соответствует ее предложению. В 2017 году увеличилось число вакансий по всем видам экономической деятельности.

Специалист обращает внимание на то, что некоторые отрасли традиционно испытывают потребность в сотрудниках — например, строительство, обрабатывающая промышленность и т.д. Большой дефицит в кадрах начинают испытывать такие отрасли как здравоохранение, социальные услуги, образование. То есть те, что определяют бюджетную сферу Беларуси. И в перспективе эта потребность будет возрастать.

Напомним, за последние 7 месяцев в Беларуси число безработных сократилось на 18,1 тысячи человек. Если на 1 апреля в стране было 43,4 тысячи официальных нетрудоустроенных, то на начало ноября — 25,3 тысячи.

За октябрь безработных в Беларуси стало меньше на 2 тысячи человек. При этом число вакансий, которые были размещены в базах служб занятости, за прошлый месяц немного сократились — до 56,3 тысячи.

И если в целом по стране уровень безработицы сокращается , то в отдельных районах этот показатель растет. К примеру, за сентябрь заметнее всего число безработных выросло в Стародорожском районе — на 83,3% к августу. На второй строчке по этому показателю Столинский район (+73,3%), а на третьей — Берестовицкий (+22,3%).