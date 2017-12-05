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Зампред ФХБ: Беларусь не хотела бы менять Россию на Играх-2018, но рассмотрит такую возможность
Сборная Беларуси по хоккею не хотела бы менять российскую команду на Олимпийских играх 2018 года в Корее, но рассмотрит такую возможность, если она появится, заявил агентству
Как известно, исполком МОК во вторник принял
— Если говорить о возможной замене сборной России белорусской командой, то мы не хотели бы, как говорится, строить счастье на чужом горе. Мы должны были вопрос решать на льду, и сейчас от нас ничего не зависит. Но если ситуация так сложится, что Россия не будет участвовать в Играх, тогда будем такую возможность рассматривать. Но не думаю, что до этого дойдет, — считает Сергей Гончаров.
По его мнению, России следует ехать в Корею под нейтральным флагом.
— В первую очередь нужно думать об атлетах. Если их спросить, то все они готовы и под нейтральным флагом биться за родину. Если спросить тех, кто не ездил на Игры в 1984 году, то все они вам скажут, что с удовольствием поехали бы, — сказал Сергей Гончаров.
Сборная России по хоккею
По информации
Официально же решение о выступлении российских спортсменов на Играх в Пхенчхане будет принято 12 декабря на Олимпийском собрании.
— Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций, — приводит
В случае неучастия хоккеистов России в Олимпиаде-2018 их
Отметим, что НХЛ вообще не отпустила игроков лиги на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.
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Сборная Беларуси по хоккею не хотела бы менять российскую команду на Олимпийских играх 2018 года в Корее, но рассмотрит такую возможность, если она появится.
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