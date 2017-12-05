Зампред ФХБ: Беларусь не хотела бы менять Россию на Играх-2018, но рассмотрит такую возможность

Сборная Беларуси по хоккею не хотела бы менять российскую команду на Олимпийских играх 2018 года в Корее, но рассмотрит такую возможность, если она появится, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.



Сергей Гончаров. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как известно, исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) , при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 под флагом МОК.

— Если говорить о возможной замене сборной России белорусской командой, то мы не хотели бы, как говорится, строить счастье на чужом горе. Мы должны были вопрос решать на льду, и сейчас от нас ничего не зависит. Но если ситуация так сложится, что Россия не будет участвовать в Играх, тогда будем такую возможность рассматривать. Но не думаю, что до этого дойдет, — считает Сергей Гончаров.

По его мнению, России следует ехать в Корею под нейтральным флагом.

— В первую очередь нужно думать об атлетах. Если их спросить, то все они готовы и под нейтральным флагом биться за родину. Если спросить тех, кто не ездил на Игры в 1984 году, то все они вам скажут, что с удовольствием поехали бы, — сказал Сергей Гончаров.

Сборная России по хоккею обратилась с письмом к Владимиру Путину с просьбой разрешить поехать на Олимпийские игры — 2018.

По информации «Чемпионата» , решение об участии или неучастии российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

Официально же решение о выступлении российских спортсменов на Играх в Пхенчхане будет принято 12 декабря на Олимпийском собрании.

— Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций, — приводит ТАСС слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.

В случае неучастия хоккеистов России в Олимпиаде-2018 их может заменить команда Беларуси , имеющая наивысший рейтинг среди сборных, не преодолевших квалификацию.

Отметим, что НХЛ вообще не отпустила игроков лиги на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.