Юлия Бородун: в Могилеве пройдет республиканский конгресс "Мама Pro" /

Впервые республиканский конгресс " Мама Pro" был организован месяц назад в Минске по инициативе министра здравоохранения Валерия Малашко . Главная идея конгресса заключается в том, чтобы дать возможность людям, которые вот-вот станут родителями, напрямую пообщаться со специалистами и найти ответы на волнующие вопросы.

"Уникальность конгресса в том, что и будущие, и уже состоявшиеся родители на одной площадке смогут встретиться и пообщаться с представителями всех родильных домов. Основная цель — это обмен опытом, обсуждение вопросов ведения беременности и возможности, которые предоставляют белорусские роддома, а также улучшение коммуникации между врачами и пациентами", — рассказала Бородун.

Во время конгресса всем участникам будет предоставлена необходимая им информация о планировании и важных моментах ведения беременности, о специалистах, особенностях питания, обезболивании, грудном вскармливании и многих других темах, которые волнуют будущих родителей, отметила собеседница.

На могилевский конгресс соберутся специалисты разных профилей — акушеры-гинекологи, анестезиологи, специалисты по грудному вскармливанию и педиатры. Будет организована и зона мастер-классов, где посетители смогут получить необходимые навыки по уходу за новорожденными малышами.

Также в ходе конгресса "Мама Pro" пройдет проект "Мама читает". Каждый посетитель может принести с собой книгу на тему материнства и детства. Все книги будут переданы в роддома Могилева.

Комментарий пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун слушайте на радио Sputnik Беларусь.