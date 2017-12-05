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Юлия Бородун: в Могилеве пройдет республиканский конгресс "Мама Pro"

06.12.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Впервые республиканский конгресс " Мама Pro" был организован месяц назад в Минске по инициативе министра здравоохранения Валерия Малашко. Главная идея конгресса заключается в том, чтобы дать возможность людям, которые вот-вот станут родителями, напрямую пообщаться со специалистами и найти ответы на волнующие вопросы.

Юлия Бородун: в Могилеве пройдет республиканский конгресс "Мама Pro"
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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"Уникальность конгресса в том, что и будущие, и уже состоявшиеся родители на одной площадке смогут встретиться и пообщаться с представителями всех родильных домов. Основная цель — это обмен опытом, обсуждение вопросов ведения беременности и возможности, которые предоставляют белорусские роддома, а также улучшение коммуникации между врачами и пациентами", — рассказала Бородун.

Во время конгресса всем участникам будет предоставлена необходимая им информация о планировании и важных моментах ведения беременности, о специалистах, особенностях питания, обезболивании, грудном вскармливании и многих других темах, которые волнуют будущих родителей, отметила собеседница.

На могилевский конгресс соберутся специалисты разных профилей — акушеры-гинекологи, анестезиологи, специалисты по грудному вскармливанию и педиатры. Будет организована и зона мастер-классов, где посетители смогут получить необходимые навыки по уходу за новорожденными малышами.

Также в ходе конгресса "Мама Pro" пройдет проект "Мама читает". Каждый посетитель может принести с собой книгу на тему материнства и детства. Все книги будут переданы в роддома Могилева.

Комментарий пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Бородун рассказала радио Sputnik Беларусь о программе уже второго по счету республиканского...

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