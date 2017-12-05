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Водитель сбил девочку на ЗИЛе, не прошедшем техосмотр

06.12.2017 12:24 — Разное | БДГ  
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ЗИЛ, за рулем которого водитель сбил насмерть девочку, в последний раз проходил техническую диагностику в 2015 году.

Об этом сообщает главное управление Следственного комитета, которому поручено данное дело.

В комитете отмечают, что за отсутствие техосмотра водитель уже был оштрафован в августе нынешнего года.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря возле торгового центра «Замок». Грузовик ЗИЛ наехал на пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет. В результате погибла 11-летняя девочка и 4 человека пострадали от шока и травм.

55-летний водитель помещен под стражу, проводится следствие, восстанавливается картина происшествия, выясняется наличие видеозаписей аварии.

 
 
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ЗИЛ, за рулем которого водитель сбил насмерть девочку, в последний раз проходил техническую диагностику в 2015 году.

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