Водитель сбил девочку на ЗИЛе, не прошедшем техосмотр

ЗИЛ, за рулем которого водитель сбил насмерть девочку, в последний раз проходил техническую диагностику в 2015 году.

Об этом сообщает главное управление Следственного комитета, которому поручено данное дело.

В комитете отмечают, что за отсутствие техосмотра водитель уже был оштрафован в августе нынешнего года.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря возле торгового центра «Замок». Грузовик ЗИЛ наехал на пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет. В результате погибла 11-летняя девочка и 4 человека пострадали от шока и травм.

55-летний водитель помещен под стражу, проводится следствие, восстанавливается картина происшествия, выясняется наличие видеозаписей аварии.