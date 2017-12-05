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Водитель сбил девочку на ЗИЛе, не прошедшем техосмотр
ЗИЛ, за рулем которого водитель сбил насмерть девочку, в последний раз проходил техническую диагностику в 2015 году.
Об этом
В комитете отмечают, что за отсутствие техосмотра водитель уже был оштрафован в августе нынешнего года.
Напомним,
55-летний водитель помещен под стражу, проводится следствие, восстанавливается картина происшествия, выясняется наличие видеозаписей аварии.
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ЗИЛ, за рулем которого водитель сбил насмерть девочку, в последний раз проходил техническую диагностику в 2015 году.
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