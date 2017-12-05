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В Киеве столкновения между сторонниками Саакашвили и силовиками. Есть пострадавшие

06.12.2017 12:33 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве столкновения между сторонниками Саакашвили и силовиками. Есть пострадавшие

фото: ria.ru

Тринадцать человек пострадали во время стычек сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с силовиками в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Среди пострадавших — одиннадцать полицейских и двое гражданских. Пока никого не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.

Утром полицейские пришли в палаточный лагерь, чтобы найти Саакашвили, однако сторонники бывшего президента Грузии его не выдали. Произошли столкновения, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. По словам протестующих, травмы получили восемь активистов. 

В палаточном городке находятся несколько сотен человек. Митингующие принесли кирпичи и автомобильные покрышки, из которых соорудили несколько баррикад.

Накануне дома у Саакашвили прошли обыски. Затем его попытались задержать в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Однако сторонники политика отбили его у силовиков и отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, организованные Саакашвили акции протеста финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко. Предполагается, что митинги направлены на свержение государственной власти на Украине. Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, его объявили в розыск.

Луценко дал ему сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Саакашвили заявил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке. Кроме того, он намерен провести вече у здания Рады в 19:00 мск.



 
 
 
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Тринадцать человек пострадали во время стычек сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с силовиками в палаточном городке у здания Верховной рады в...

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