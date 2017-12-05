Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС начнутся в 2018 году

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Об этом сообщил посол Индии в России на IV Евразийском экономическом конгрессе.

Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией начнутся в январе 2018 года, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Панкадж Саран на проходящем сегодня в Москве IV Евразийском экономическом конгрессе, передает БЕЛТА .