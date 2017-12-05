|
Переговоры о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС начнутся в 2018 году
06.12.2017 12:23 — Разное | Ежедневник
фото: press-unity.com
Об этом сообщил посол Индии в России на IV Евразийском экономическом конгрессе.
Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией начнутся в январе 2018 года, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Панкадж Саран на проходящем сегодня в Москве IV Евразийском экономическом конгрессе, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил посол Индии в России на IV Евразийском экономическом конгрессе.
|
Архив (Разное)
Комментарии