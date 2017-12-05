Министр спорта Украины: Россия изнасиловала олимпийские ценности. Ей не место на Играх

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением насчет допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом .

— Приветствую жесткое решение МОК , считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности.

Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов, в частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений, — написал Жданов на своей странице в фэйсбуке .