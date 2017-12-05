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Министр спорта Украины: Россия изнасиловала олимпийские ценности. Ей не место на Играх
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением насчет допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018
— Приветствую
Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов, в частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.
Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений, — написал Жданов на своей странице в
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением насчет допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.
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