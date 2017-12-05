После отстранения России решением Международного олимпийского комитета от Игр в Пхенчхане россияне ждут заявления своего президента Владимира Путина о том, будут ли участвовать их спортмены в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом или нет. Пока Путин выдерживает паузу, SPORT.TUT.BY просмотрел соцсети звезд российского спорта и шоу-бизнеса, популярных телеведущих и политиков. Ксения Собчак, Владимир Соловьев, Анна Семенович, Дмитрий Губерниев, Рамзан Кадыров, Светлана Кузнецова, Светлана Хоркина — все они высказались.



Фото: Reuters

Спортсмены

Максим Ковтун, фигурист ( аккаунт в Instagram ): «Издревле на время Олимпиады прекращались любые войны, и люди со всего мира сплоченно радовались этому празднику. Что стало с этим миром? Нельзя мешать спорт с политикой».

Анжелика Тиманина, синхронистка ( аккаунт в Instagram ): «Игры политики — не наши Игры. Ради этого момента все мы, спортсмены сборной России, живем. Через травмы, преодоления, боль, слезы, падения, разочарования … Когда все отдыхают, мы работаем. Каждый день! Плачем от бессилия и боли во всем теле. Мечтаем о выходных и простых человеческих радостях. Но идем вперед — к нашей Олимпиаде. К нашей Победе. Победе для всей страны. К сожалению, Игры стали неспортивными. Честный спорт уходит в вечность. Америка и Китай разрабатывают новые виды допинга, а наши спортсмены остаются без медали и мечты. А судьи кто?»

Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina) Апр 25 2017 в 11:50 PDT

Светлана Хоркина, гимнастка ( аккаунт в Instagram ): «Главные действующие лица на Олимпиаде — это спортсмены и миллионная армия болельщиков и зрителей. Они приходят на трибуны болеть за своих любимых спортсменов. Как же сегодня очевидно, что они совершенно беззащитны. МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим.ред.), по моему мнению, несамостоятельно принял такие решения. Они однозначно не в пользу процветания и укрепления олимпийского движения».

Светлана Кузнецова, теннисистка ( аккаунт в Instagram ): «Ужасное решение… Не верится! Обидно за спортсменов, за страну».

Юлия Ефимова, пловчиха ( аккаунт в Instagram ): «Опять слезы на глазах. За что? Можно много чего написать, но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца».

Маргарита Мамун, гимнастка ( аккаунт в Instagram ): «Распирает от злости! Как много хочется сказать, хочется хоть чем-нибудь помочь спортсменам!»

Публикация от MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Сен 12 2017 в 6:23 PDT

Звезды телевидения

Дмитрий Губерниев, канал «Матч ТВ» ( аккаунт Instagram ): «Олимпийские атлеты из России! Если есть шанс поехать на Олимпиаду, то надо ехать, выступать и побеждать. С любовью к своей стране в сердце! С гимном и флагом в душе каждого спортсмена, журналиста, болельщика! Победим и споем гимн вместе, дирижер всегда готов. Надо ехать, чтобы нашим детям было на кого равняться. Надо ехать, что не потерять спорт в стране. Надо ехать! Надо! Вперед, ребята! Мы вас поддержим. И еще одно — тем, кто имел проблемы в прошлом — Старых, Логинов, Кулижников, Юсков — обязательно судиться за право ехать и выступать на Олимпиаде. Прецеденты были перед Рио (Олимпийские игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. — Прим.ред.). Два раза за одно и то же не наказывают. С безграничной верой в победы российского спорта! Тем более, что флаг мы можем увидеть уже на церемонии закрытия игр в Корее!»

Владимир Соловьев, канал «Россия 1» ( аккаунт в твиттере ): «Думаю, что чиновникам, которые занимались последние годы разрешением „допингового скандала“ надо написать „заявление по собственному желанию“. Усилия Мутко, Жукова, Смирнова и прочих провалились. Нужна новая стратегия отношений с международными спортивными организациями».

Политики

Ксения Собчак, намерена балотироваться в президенты России ( аккаунт в Instagram ): «Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас — болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ. И вот сегодня МОК отстранил всю нашу команду от игр в Южной Корее. Отстранил не спортсменов, отстранил страну, которую возглавляют вот эти люди. Запретил Мутко и Жукову даже на километр приближаться к олимпийским объектам.

Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов меченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем.

Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы — оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы.

А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, „фром зе боттом оф хер харт“».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 5 2017 в 11:32 PST

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы ( аккаунт в Instagram ): «Столь жесткое решение исполкома МОК возмутительное, беспрецедентное, оскорбительное, но при этом не неожиданное. Это был один из тех вариантов, который мы ожидали. Один из главных вопросов: ехать ли теперь нашим спортсменам на Олимпиаду под нейтральным флагом? Скажу так: это их личный выбор, их личный зачет. Но принесет ли удовлетворение олимпийская медаль и признание личных заслуг конкретного спортсмена на фоне масштабного унижения целой Великой страны, которое несет в себе гораздо более глобальные негативные последствия, чем возможность отстранения нашей сборной на два олимпийских цикла за бойкот? Если кто не заметил, нас уже отстранили от участия в Олимпиаде-2018! И допинг здесь не при чем!»

Сергей Собянин, мэр Москвы ( аккаунт в твиттере ): «Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к #ОИ2018 и не смогут выступить под российским флагом».

Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы ( аккаунт в твитиере ): «Спортивный мир медленно, но уверенно, шёл к сегодняшнему решению МОК, заранее подготавливая почву для его принятия. А где же наши спортивные чиновники, что они сделали для защиты наших спортсменов и российского спорта в целом?! Отсиделись и отмолчались?!»

Рамзан Кадыров, президент Чечни ( аккаунт в Telegram ): «Запад ещё раз показал свое лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в Олимпиаде — решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников. Спорт призван объединять народы, а не разрушать мир. Использовать спорт для личных политических интересов- слабость и трусость.

Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!»

Звезды шоу-бизнеса

Анна Семенович, певица ( аккаунт в Instagram ): «Я посвятила спорту семнадцать лет жизни. Это тяжелейший труд, и я горжусь, что выступала за свою страну. Я принесла немало медалей, мой труд и мозоли на ногах того стоили! Независимо от решения МОК, я поддерживаю наших спортсменов. Ребята, мы с вами».

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Ноя 15 2017 в 9:35 PST

Яна Рудковская, продюсер ( аккаунт в Instagram ): «Российский наш флаг в ваших сердцах и в вашей силе. Невозможно у спортсмена забрать мечту, к которой ребята идут всю свою спортивную жизнь — выступить на Олимпийских играх! Если у наших ребят есть шанс выступить, и весь мир будет знать, что это наша команда, пусть с названием „Олимпийская команда от России“, надо ехать. А давить на наших спортсменов и лишать их смысла жизни — разве это правильно? Пусть каждый из них самостоятельно примет решение, а мы будем болеть за ребят и верить в их победу! Нам никто не запретит на трибунах поддерживать наших олимпийцев с российским флагом! Ехать и побеждать!»

Лера Кудрявцева, телеведущая ( аккаунт в Instagram ): «Нет слов! Просто нет слов! Россию не допустили до Олимпиады! Спортсмены могут участвовать только под нейтральным флагом! За державу обидно».

Эдгард Запашный, директор Большого Московского государственного цирка ( аккаунт в Instagram ): «Что вы чувствуете после оглашения решения МОК? Злость, скорбь, обиду? Что мы будем делать? Бойкотировать и лишить мечты спортсменов? Ехать и лишить спортсменов страны, унижать их нейтральным флагом?

Первое, что мы обязаны сделать, так это извиниться перед нашими спортсменами. Второе — это дать возможность самим спортсменам решить и не упрекать ни одного из них. И третье — не покупать трансляцию: кому надо, посмотрят в интернете.

П.С. А еще меня раздражают наши „зеркальные“ ответы! Никаких зеркальных — на каждое действие против нашей страны ответные действия должны быть не пропорциональные, а превышающие в несколько раз!»