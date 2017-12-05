В Минске пытались сбыть фальшивые рубли, полученные за интимные услуги

Двое 29-летних неработающих парней пытались сдать в банк поддельную 20-рублевую купюру. Ее им передала женщина, которая получила фальшивку за оказание интимных услуг. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото с сайта guvd.gov.by

Сообщается, что парни пытались сбыть купюру в банке на Уборевича. Банкнота вызвала подозрение у сотрудника финучреждения.

Экспертиза установила, что купюра поддельная. Выяснилось, что заведомо фальшивые деньги им передала 33-летняя жительница Минска. Женщина пояснила, что получила их за оказание интимных услуг.



Фото с сайта guvd.gov.by

Молодых людей задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221 («Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РБ.