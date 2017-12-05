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В Минске пытались сбыть фальшивые рубли, полученные за интимные услуги

06.12.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Двое 29-летних неработающих парней пытались сдать в банк поддельную 20-рублевую купюру. Ее им передала женщина, которая получила фальшивку за оказание интимных услуг. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото с сайта guvd.gov.by

Сообщается, что парни пытались сбыть купюру в банке на Уборевича. Банкнота вызвала подозрение у сотрудника финучреждения.

Экспертиза установила, что купюра поддельная. Выяснилось, что заведомо фальшивые деньги им передала 33-летняя жительница Минска. Женщина пояснила, что получила их за оказание интимных услуг.


Фото с сайта guvd.gov.by

Молодых людей задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221 («Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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