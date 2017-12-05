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Отстраненные российские олимпийцы подали иски в Спортивный арбитраж
Двадцать два российских спортсмена, отстраненных дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сообщение размещено на сайте суда.
Ранее МОК отстранил российских спортсменов на основании выводов специальной антидопинговой комиссии во главе с Денисом Освальдом.
Будет дополнено.
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Спортсмены из олимпийской сборной, отстраненные от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основании выводов комиссии Освальда, подали иски в...
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