Депутат Рашкин подал в суд на Мутко и призвал извиниться за унижение чести и достоинства России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко. Копия искового заявления есть в распоряжении РБК.



Виталий Мутко. Фото: Reuters

Депутат от КПРФ «возмущен и поражен» событиями, произошедшими 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году .

Рашкин считает, что Мутко не справился со своими должностными обязанностями.

- Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде, — указано в иске.

Рашкин обвинил Мутко в неспособности «отвоевать возможность» участия сборной в Олимпиаде.

Депутат через суд просит обязать вице-премьера уйти в отставку, а также извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны».

Олимпийский комитет России (ОКР) 5 декабря, по решению исполкома МОК, был дисквалифицирован на время проведения Игр-2018. «Чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.

Президент ОКР Александр Жуков исключен из МОК, следует из решения организации. Кроме того, Международный олимпийский комитет пожизненно запретил посещать Олимпиады вице-премьеру, бывшему министру спорта Виталию Мутко.