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Депутат Рашкин подал в суд на Мутко и призвал извиниться за унижение чести и достоинства России

06.12.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко. Копия искового заявления есть в распоряжении РБК.


Виталий Мутко. Фото: Reuters

Депутат от КПРФ «возмущен и поражен» событиями, произошедшими 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Рашкин считает, что Мутко не справился со своими должностными обязанностями.

- Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде, — указано в иске.

Рашкин обвинил Мутко в неспособности «отвоевать возможность» участия сборной в Олимпиаде.

Депутат через суд просит обязать вице-премьера уйти в отставку, а также извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны».

Олимпийский комитет России (ОКР) 5 декабря, по решению исполкома МОК, был дисквалифицирован на время проведения Игр-2018. «Чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.

Президент ОКР Александр Жуков исключен из МОК, следует из решения организации. Кроме того, Международный олимпийский комитет пожизненно запретил посещать Олимпиады вице-премьеру, бывшему министру спорта Виталию Мутко.

 

 
 
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Валерий Рашкин обвинил Виталия Мутко в несоответствии занимаемой должности. Он просит суд обязать вице-премьера уйти в отставку, а также извиниться перед всеми...

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