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В Бобруйске спешащая на вызов скорая врезалась в столб

06.12.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйске автомобиль скорой помощи врезался в столб, об этом сообщает «Коммерческий курьер».


Авария произошла 5 декабря, около 21.00, на кольце на улице Минской. Автомобиль скорой с включенными спецсигналами ехал на срочный вызов, но попал в ДТП.


По словам водителя скорой, на кольце остановился грузовик, чтобы пропустить автомобиль со спецсигналами, но из-за него выскочила Toyota. Легковушка по касательной столкнулась со скорой, после чего последняя врезалась в столб.


К счастью, серьезных травм в ДТП никто не получил. На вызов была направлена другая бригада скорой помощи.

 
 
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По предварительной информации, легковушка не пропустила автомобиль со спецсигналами.

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