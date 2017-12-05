В Бобруйске спешащая на вызов скорая врезалась в столб

В Бобруйске автомобиль скорой помощи врезался в столб, об этом сообщает « Коммерческий курьер ».





Авария произошла 5 декабря, около 21.00, на кольце на улице Минской. Автомобиль скорой с включенными спецсигналами ехал на срочный вызов, но попал в ДТП.





По словам водителя скорой, на кольце остановился грузовик, чтобы пропустить автомобиль со спецсигналами, но из-за него выскочила Toyota. Легковушка по касательной столкнулась со скорой, после чего последняя врезалась в столб.





К счастью, серьезных травм в ДТП никто не получил. На вызов была направлена другая бригада скорой помощи.