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В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке

06.12.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке, сообщила БЕЛТА представитель ГАИ Заводского района Анастасия Забавская.


Фото: ГАИ

Инцидент произошел 6 декабря, около 09.20, на Партизанском проспекте. «По предварительной информации, у грузовой машины-контейнеровоза, которая ехала со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Жилуновича, на ходу отлетело одно из задних колес. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног 40-летнюю женщину на остановке общественного транспорта. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму. Женщина получила ушибленно-рваную рану лба — наложили четыре шва. Также ушиблены оба колена», — рассказала Анастасия Забавская.

По предварительным данным, водитель грузовика перед началом движения не проверил техническое состояние транспортного средства. В отношении него составили административный протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 6 декабря, около 09.20, на Партизанском проспекте.

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