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МНС пообещало альтернативу кассовым аппаратам для предпринимателей

06.12.2017 12:58 — Разное | Ежедневник  
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МНС пообещало альтернативу кассовым аппаратам для предпринимателей

фото: mpos.by

Министерство по налогам и сборам планирует внести в правительство проект постановления, предусматривающий использование программных касс.

Использование программных касс позволит осуществлять деятельность без использования кассовых суммирующих аппаратов. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по вопросам ИП при Минэкономики.

Предполагается два варианта использования программных касс. В первом варианте программная касса может размещаться на электронных устройствах (планшетах, ноутбуках, смартфонах) субъекта хозяйствования. Второй вариант предполагает возможность использования программной кассы посредством доступа в глобальной компьютерной сети Интернет. Подразумевается, что с использованием программной кассы информация о совершаемых кассовых операциях будет передаваться в СККО.

Предполагается, что услуги по предоставлению субъектам хозяйствования программных касс будут оказывать операторы  программных кассовых систем, к которым  законодательством будет предъявляться ряд требований.

В МНС полагают, что данная инновация станет хорошей альтернативой кассовым аппаратам (есть основания предполагать, что использование программной кассы будет дешевле использования кассового аппарата), и предприниматели смогут выбрать приемлемый для них вариант.

 
 
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Министерство по налогам и сборам планирует внести в правительство проект постановления, предусматривающий использование программных касс.

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