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Парламент Армении утвердил договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
06.12.2017 12:39 — Разное | Ежедневник
фото: for.kg
Национальное собрание Армении ратифицировало договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. За принятие соответствующего законопроекта выступили 82 депутата, против — пять.
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Национальное собрание Армении ратифицировало договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. За принятие соответствующего законопроекта выступили 82 депутата, против — пять.
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