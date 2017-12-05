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Парламент Армении утвердил договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

06.12.2017 12:39 — Разное | Ежедневник  
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Парламент Армении утвердил договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

фото: for.kg

Национальное собрание Армении ратифицировало договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. За принятие соответствующего законопроекта выступили 82 депутата, против — пять.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Цель договора — обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Как прогнозирует издание,  вступление в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года приведет к росту обращений бизнеса за разъяснениями по поводу соответствия национальных норм праву союза. Однако напрямую предприниматели сделать этого не смогут, так как суд ЕАЭС рассматривает лишь жалобы бизнеса, поданные на действия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

 
 
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Национальное собрание Армении ратифицировало договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. За принятие соответствующего законопроекта выступили 82 депутата, против — пять.

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