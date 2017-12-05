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Израиль пересаживает девушек на танки

06.12.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Группа девушек, которая будет проходит службу в танковых экипажах, впервые подготовлена в израильской армии.

Об этом сообщило министерство обороны страны на своей страничке в Twitter.

​Девушки прошли специальную программу обучения и подготовки и будут направлены для начала на четыре месяца на южную границу страны. Эксперимент проводится в рамках программы, призванной определить целесообразность гендерного равенства во всех видах частей вооруженных сил.

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Решение о создании женских экипажей в танковых войсках было раскритиковано некоторыми бывшими и действующими представителями командного состава армии обороны Израиля, а также рядом религиозных деятелей страны. По их мнению, подобный вид службы не подходит для женщин.

Подвести итоги и оценить результаты этого эксперимента планируют весной следующего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Первая группа в составе 13 девушек подготовлена для службы в танковых войсках Израиля.

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