|
Израиль пересаживает девушек на танки
06.12.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Группа девушек, которая будет проходит службу в танковых экипажах, впервые подготовлена в израильской армии.
Об этом сообщило министерство обороны страны на своей страничке в Twitter.
Девушки прошли специальную программу обучения и подготовки и будут направлены для начала на четыре месяца на южную границу страны. Эксперимент проводится в рамках программы, призванной определить целесообразность гендерного равенства во всех видах частей вооруженных сил.
Решение о создании женских экипажей в танковых войсках было раскритиковано некоторыми бывшими и действующими представителями командного состава армии обороны Израиля, а также рядом религиозных деятелей страны. По их мнению, подобный вид службы не подходит для женщин.
Подвести итоги и оценить результаты этого эксперимента планируют весной следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая группа в составе 13 девушек подготовлена для службы в танковых войсках Израиля.
|
Архив (Разное)
Комментарии