Когда пора надевать шапку

Сезон фразы «Надень шапку, а то заболеешь» открыт. Проект «Только спросить» вооружился доказательной медициной и устроил шапочный разбор: от чего на самом деле защищает головной убор зимой и можно ли без него обойтись?



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Зачем вообще нужны головные уборы

Тут все просто: зимой шапки помогают организму не терять тепло. Оно нужно, чтобы поддерживать нормальную работу сердца, нервной системы и других органов. Через открытые участки тела тепло быстро уходит. Особенно через голову, где очень тонкий слой подкожного жира. Чтобы восстановить температуру, организму приходится работать интенсивнее. А от этого, к примеру, может подскочить давление. Шапки же не дают теплу улетучиваться, защищают голову от переохлаждения и помогают организму не загонять себя.

Что будет без шапки на морозе

Стандартная логика сторонников шапки такая: не наденешь — заболеешь гриппом и простудой. Важно понимать, что связь не прямая. Эти болезни вызывают вирусы и бактерии, поэтому заразиться можно в любое время года.

Но как показывают исследования, на холоде снижается противовирусный эффект интерферонов. Это такие специальные белки, которые обычно борются с вирусами. Поэтому зимой организм действительно становится более восприимчивым к болезням.

Можно ли отморозить уши, если ходить без шапки?

Да. Чем ниже температура воздуха и чем выше скорость ветра, влажность воздуха и кожи — тем быстрее это произойдет. Например, во время аномальных зимних морозов 2006 и 2011 годов, когда температура доходила до −30… −40 °С, в стационары Москвы регулярно поступали пациенты с отморожением ушных раковин.

Все потому, что уши уязвимы для мороза из-за своего анатомического положения, относительно скудного кровоснабжения, тонкого кожного покрова и почти полного отсутствия подкожной жировой клетчатки. То же касается носа и щек.

Люди, которые не носят шапки в холодное время года, чаще болеют воспалительными заболеваниями ЛОР-органов: ринитом, синуситом, гайморитом, фронтитом, средним отитом. Чтобы этого избежать — не забывайте про шарфы и головные уборы. Причем нужно отдавать предпочтение не «ушкам», а полноценной теплой шапке. В минусовую температуру голову, как и другие части тела, нужно держать в тепле абсолютно всем.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что не зависит от шапки

Выпадение волос. Околоздоровые медиа часто пишут, что на холоде выпадают волосы. Но доказательная медицина против. Ученые из Университета Цюриха шесть лет исследовали выпадение волос у здоровых женщин. Результаты показали, что оно действительно зависит от времени года, но зимой волосы выпадают меньше всего.

Грипп. Зимой люди чаще болеют гриппом, но это связано не с холодом, а со снижением влажности воздуха. От инфекции эффективнее всего защищает прививка, а не шапка.

Менингит. Возможно, самый популярный миф: если не надеть шапку, обязательно заболеешь менингитом. На самом деле нет. Обычно его вызывают бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм, даже если вы носите шапку — через рот и нос. Поэтому вместо того, чтобы уповать на шапку, лучше избегать больших скоплений людей и высокой влажности, почаще мыть руки и сделать прививки от гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, кори, паротита, краснухи и ветрянки.

Без шапки на улице болит голова. Почему?

Переохлаждение часто провоцирует хронические заболевания. И для области головы это не исключение: мигрени и невралгии отлично обостряются без должного утепления. Однако точный механизм этого неясен, вероятно, это происходит просто из-за неспецифического раздражения нервной ткани холодом.

Когда надевать шапку

Научно обоснованных рекомендаций от врачебных сообществ на этот счет не существует. Но, как нам кажется, разумно надевать шапку в следующих ситуациях:

— На улице минусовая температура, а вам предстоит долгая прогулка.

— Вы простужены или недавно болели: лишнее испытание для иммунной системы ни к чему.

— Синоптики прогнозируют сильный ветер: в такую погоду температура тела падает быстрее, а шапка выступает в качестве защиты от переохлаждения.

— Планируете заниматься спортом в холодную погоду на свежем воздухе.

При морозах ниже −25 °С стоит надевать балаклаву, которая обеспечит максимальную защиту всей поверхности головы. Как вариант — в дополнение к шапке натяните на лицо шарф или платок из теплой ткани и накиньте капюшон.

Выводы: 1. Заболеть менингитом или гриппом, просто не надев шапку, нельзя. Но если ходить в мороз с непокрытой головой — можно отморозить уши. 2. Шапка не защищает от выпадения волос. На холоде они, наоборот, выпадают реже. 3. В какую погоду надевать шапку, а в какую — нет, решать вам. Но если предстоит дольше 10−15 минут находиться на улице при температуре ниже нуля, то лучше не рисковать здоровьем.