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В Минске сняли эротичный клип о шаурме. Угадайте, кого пародируют музыканты

06.12.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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На днях на YouTube появилась пародия на клип группы ЛСП «Монетка». Вторая часть ролика весьма близка к оригинальному видео. С тем лишь отличием, что поется в нем не о денежном знаке, а о торговом центре «Монетка», известной в Минске точке с шаурмой.


Открыть/скачать видео (12.8 МБ)

«Шаурма в тренде, а мы, как и вся Беларусь, по ней фанатеем», — сказано в описании ролика. Оригинальное видео белорусской группы ЛСП, с которого и было все скопировано, можно посмотреть по ссылке.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Вторая часть ролика весьма близка к оригинальному видео. С тем лишь отличием, что поется в нем не о денежном знаке, а о торговом центре "Монетка", известной в Минске...

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