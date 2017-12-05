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В Минске сняли эротичный клип о шаурме. Угадайте, кого пародируют музыканты
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«Шаурма в тренде, а мы, как и вся Беларусь, по ней фанатеем», — сказано в описании ролика. Оригинальное видео белорусской группы ЛСП, с которого и было все скопировано, можно посмотреть по
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Вторая часть ролика весьма близка к оригинальному видео. С тем лишь отличием, что поется в нем не о денежном знаке, а о торговом центре "Монетка", известной в Минске...
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