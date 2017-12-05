В Минске сняли эротичный клип о шаурме. Угадайте, кого пародируют музыканты

На днях на YouTube появилась пародия на клип группы ЛСП «Монетка». Вторая часть ролика весьма близка к оригинальному видео. С тем лишь отличием, что поется в нем не о денежном знаке, а о торговом центре «Монетка», известной в Минске точке с шаурмой.



Открыть/скачать видео (12.8 МБ)

«Шаурма в тренде, а мы, как и вся Беларусь, по ней фанатеем», — сказано в описании ролика. Оригинальное видео белорусской группы ЛСП, с которого и было все скопировано, можно посмотреть по ссылке .

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